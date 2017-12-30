30 Aralık 2017 Cumartesi

Muhtarların mezuniyet heyecanı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi işbirliğinde geçtiğimiz aylarda açılan ‘Muhtarlık Akademisi’nde eğitime katılan ve sınavlarda başarılı olan 504 muhtara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:23
Muhtarların mezuniyet heyecanı

  İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Muhtarlık Akademisi Sertifika Töreni’ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı H. Uğur Polat, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Muhtar Dernek Başkanları ile 500’ün üzerinde muhtar katıldı.

Programda Gümrük ve Ticaret Bakanı hemşerimiz Bülent Tüfenkci bir konuşma yaptı. Muhtarların hayatın ve siyasetin kitabını yazan insanlar olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, onların halkıyla irtibatı koparmadan iç içe yaşayarak başarılı olduklarını kaydetti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMuhtarlarMezuniyet

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