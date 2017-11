Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıcı, “Başkanlığını üstlendiğim Kayısı Kent Muhtarlar Derneği ve yönetimim ile birlikte, bugün MHP İl Başkanlığı’na seçilen Bülent Avşar Beyi ziyaret ediyoruz. Öncelikle kendilerine başarılar diliyoruz. Ve inanıyorum ki Sayın Başkan, Muhtarların tüm sorunlarını dinleyecek ve yerinde bizzat gezerek tespit edecek ve akabinde gerekli yerlere bildirecektir. Bizler muhtarlar olarak, bazı mahallelerimizde sorunlar yaşamaktayız. Bu sorunlarımızı bir türlü aşamıyoruz aşamadığımız mahallelerimiz var. Bu sorunları el birliği ile çözeceğimizden eminim. Tekrar il Başkanlığı’na getirilen Avşar beyi ve yönetimini kutluyoruz” dedi.

HER DAİM YANLARINDA OLACAĞIZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı R. Bülent Avşar ise, “Muhtarlarımız bizim elimiz kolumuzdur. Muhtarlarımız pınarlarımız, bizlerin olmazsa olmazlarındandır. Muhtarlarımızın düşünceleri bizim her zaman yol pusulamız olmuştur olmaya da devam edecektir. Sorunları olan mahallelerimize en kısa zamanda uğrayacağız. Ve ebetteki eksik olan ne varsa gerekli mercilere bildireceğiz. Bizlerin varoluş sebebi zaten budur. Vatana, memlekete hizmet. Hangi siyasi parti olursa olsun, hizmet eden belediye başkanlarımızın her daim yanında olacağız. Ortak paydamız Malatya’mız için var gücümüzle, elbirliği ile faydalı işler yapacağımızdan eminim. Tekrar siz değerli muhtarlarımızı burada ağırlamaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

