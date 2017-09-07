Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz ile Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır sonunda kazan kaldırdı. Sert açıklamalar yaparak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı eleştiren muhtarlar, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli iddialarda bulundular.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın metal yorgunluğu olan illerden bahsettiğini dile getiren Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözünü görmezden gelen bazı milletvekilleri ve il teşkilatları olduğunu ileri sürdü.

ARTIK MUHTARLARI GÖRMEZ OLDULAR

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde de bir metal yorgunluk olduğunu savunan Muhtar Ünalır, iddialarına şöyle devam etti:

“Başta Malatya Büyükşehir Belediyesi metal yorgunluk içerisinde girmiş ve bir çıkmazsın içerisinde çırpınıp duruyor. Biz Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ne mahallemizde ne düğünümüzde ne yasamızda ne acımızda ne de tatlımızda gördük. Metal yorgunluk bunları o kadar şımarttı ki, artık muhtarları görmez oldular. Muhtarlarla ilgili bir daire başkanı kurdurdu. Başkanı da ne muhtarları tanır ne de muhtarlar onu tanır. Biz Daire Başkanının şahsına bir şey demiyoruz. İyi bir insan ama bizim dertlerimizle dertlenecekti, sorunlarımıza çözüm bulacaktı. Büyükşehir Belediyesi ve muhtarlar arasında bir köprü vazifesi görecekti. Aslında tam tersi oldu ve muhtarları dışladılar. Bunun sebebi Daire Başkanı değil, Büyük şehir Belediyesi’nin ta kendisi. Belediyenin bütün birimleri muhtarları tanımıyorlar. Biz Yeşiltepe’de MASKİ’nin yaptığı çalışmaların olduğu yerlerde tozdan başka bir şey yutmadık. Tozdan, dumandan artık bıktık. Asfalta hasret kaldık.”

HERKESİN İŞİNİ YAPMASINI İSTİYORUZ

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sözleşme gereği hemen bozulan yerlerin asfaltlanmasının gerekliliğinden söz eden Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz ise, “Burada sadece ana arterleri yaptılar, üzeri kısmen asfaltlandı, diğer yerlerin asfaltlama çalışması yapılmadı. Biz bayrama bir hafta kala Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürüyle görüşüp kendilerine durumu izah ettik. Kazılan yerler Yeşilyurt Belediyesi tarafından her gün sulanıyor. Ve artık su yetişmiyor. Bu bir haftada Kurban Bayramını bize haram ettiler. Bu millete yazık, günah değil mi? Bize ‘evinizde rahat oturun’ diyorlar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı bizimle görüşmemek için bir Muhtar Dairesi Başkanlığı kurdu. Belediye Başkanı bizimle görüşmüyor. Bizimle bundan sonra kim görüşecek? Daire Başkanlığı muhtarların işini takip etmiyor. Belediye dışında kimle görüşülecekse bizleri görüştürüyorlar. Yani muhtar Belediye Başkanıyla görüşmekten aciz mi? Biz herkesin işini yapmasını istiyoruz. Belediye Başkanı belediye başkanlığını yapacak, muhtar muhtarlığını, daire başkanları ve müdürler de kendi işini yapacak” diye konuştu.

HARCANAN BU PARALAR MİLLETİN PARASI

Yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını ve teşekkür ettiklerini de dile getiren Başkan Şahbaz, şunları ileri sürdü:

“Bizlere asfaltlanacağını söylediler ve bayram bitti hala bir şey yok. Bunlar milletle mi düşman, partiye mi düşman, bizlere mi düşman, işlerini mi yapamıyorlar, işi ehline mi vermiyorlar, anlayamadık. Bu durumu acilen düzeltsinler veya değiştirsinler ve herkes kendisine çeki düzen versin. Yazık günah! Harcanan bu paralar milletin parası. Bazı ilçe ve mahallelere çok güzel harcamalar yapılıyor. Yapılan hizmetlerden dolayı da memnunuz ve çok da teşekkür ediyoruz. Yapılan tüm hizmetlere teşekkür ediyoruz. Ben 2 yıldır bir caddemde kaldırımlar yıkık ve bütün yetkililere söylediğim halde buraya adım atmadılar. Ne zaman Ahmet Başkanla muhtarların toplantısı olmadan önce yalandan bir ekip gönderiyorlar. Sırf Ahmet Başkana söylemeyelim diye.”

EN ÜST MAKAMA KADAR GİDECEĞİZ

3 yıldan bu yana Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Yeşiltepe bölgesine gelmediğini öne süren Başkan Şahbaz, “Biz kendilerine daha önce de söyledik. Biz en üst makama kadar gideceğiz. Biz kararımızı aldık. Yeşilyurt muhtarları olarak Ankara’ya gidip Başbakan, Cumhurbaşkanıyla mutlaka görüşeceğiz. Bu şekilde olmuyor. 3 yıldır Belediye Başkanımız Yeşiltepe’ye adım atmadı. Halkın içerisine girmedi. Bizleri ziyaret etmesi önemli değil. Bölgemizi gezmiyor ama bazı bölgelerden de hiç gelmiyor. Yeşiltepe Malatya’nın çok köklü bir yeri ve eski belediyelerden. Ve Yeşiltepe AK Parti’nin kalesi. Benim Mahallem Yeşilyurt Bölgesinde yüzde 86,9 AK Parti’ye oy vererek birinci geldi. Ve kimse de beni aramadı. Bu çalışmaları biz yaptık, mahalle temsilcileri yapmadı” diye konuştu.



















MUTLU SARIGÜL