26 Mart 2017 Pazar

Muhtarlar sorunlarını anlattı

Malatya'nın Arapgir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu muhtarlarla bir araya geldi.

26 Mart 2017 Pazar 18:57
Muhtarlar sorunlarını anlattı
Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen muhtarların Kaymakam Sak ile Başkan Cömertoğlu’na sorun, talep ve önerilerini ilettiği toplantıya Arapgir Kaymakamı Salih Sak ile Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun yanı sıra mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Cömertoğlu, muhtarların sadece bu toplantıları beklemelerine gerek olmadığını belirterek, her zaman kendilerine ulaşılabileceğini söyledi. Karşılıklı olarak bir araya gelmenin sorunların daha hızlı çözüme ulaştırılmasına büyük katkı sağladığını belirten Cömertoğlu, "Sorunlarımızı direkt olarak ilgili birime ilettiğimiz zaman çözümünde daha olumlu ve hızlı sonuçlar alıyoruz. Bunun için bu mekanizmayı işletmemiz lazım. Ele aldığımız konuları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için hepimiz gerekli iradeyi ortaya koyduğumuzda sonuç almamız o kadar kolay olacaktır. Bu nedenle sizler bulunduğunuz bölgede sorunların tespitinde ve çözümünde çok önemli makamlarsınız. Sizlerin çalışmaları ve gayretleri hep ifade ettiğim gibi bizim için çok önemli. Şimdiye kadar muhtarlarımızın ortaya koyduğu bu irade ve gayret için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı kararlılıkla bu hizmetlerin devamını diliyorum" 
İHA
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