MUHTARLAR SORUNLARI ANLATTI!

Akçadağ Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Ali Kazgan, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Arif Tutal, CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Zafer Leventoğlu, Akçadağ Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Başkan yardımcıları, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Belediye Başkanı Kazgan, mahalle muhtarlarını dinleyerek, muhtarlardan mahalle sorunlarını ile ilgili hazırlanan çizelgeleri doldurmalarını istedi.



Çalışmalar konusunda bilgiler veren Kazgan, bir bölgede çalışan iş makinelerinin ayrı bir yöne sevk edilmesinin maliyetinden bahsederek Akçadağ'ın her köşesine aciliyet durumuna göre hızlı bir şekilde ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Kazgan aynı zamanda son günlerde ilçe merkezinde özellikle mahallelerde yoğun kar yağışı meydana geldiğini, bu nedenle karla mücadele anlamında yolların açılması noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde çalıştıklarını ifade etti.

