Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120702
ALTIN
163.179
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3199
EURO
4.6608

MUHTARLAR SORUNLARI ANLATTI!

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan başkanlığında Akçadağ Başpınar Sosyal Tesislerinde Mahalle Muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı. 

MUHTARLAR SORUNLARI ANLATTI!

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan başkanlığında Akçadağ Başpınar Sosyal Tesislerinde Mahalle Muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
26 Ocak 2018 Cuma 17:55
MUHTARLAR SORUNLARI ANLATTI!

Akçadağ Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Ali Kazgan, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Arif Tutal, CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Zafer Leventoğlu, Akçadağ Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Başkan yardımcıları, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Belediye Başkanı Kazgan, mahalle muhtarlarını dinleyerek, muhtarlardan mahalle sorunlarını ile ilgili hazırlanan çizelgeleri doldurmalarını istedi.


Çalışmalar konusunda bilgiler veren Kazgan, bir bölgede çalışan iş makinelerinin ayrı bir yöne sevk edilmesinin maliyetinden bahsederek Akçadağ'ın her köşesine aciliyet durumuna göre hızlı bir şekilde ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
Başkan Kazgan aynı zamanda son günlerde ilçe merkezinde özellikle mahallelerde yoğun kar yağışı meydana geldiğini, bu nedenle karla mücadele anlamında yolların açılması noktasında Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde çalıştıklarını ifade etti.
 

İHA

Son Güncelleme: 26.01.2018 17:59
Anahtar Kelimeler:
MalatyaAkçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞEHİT VE YARALI SAYISINI AÇIKLADI!
ŞEHİT VE YARALI SAYISINI AÇIKLADI!
FECİ YANGIN: 41 ÖLÜ, 77 YARALI 
FECİ YANGIN: 41 ÖLÜ, 77 YARALI 
TSK'DAN AÇIKLAMA!
TSK'DAN AÇIKLAMA!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim