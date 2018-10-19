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“Muhtarlar Meclis üyesi olmalı”

19 Ekim Muhtarlar Günü olması dolayısıyla taleplerini dile getiren Üçbağlar Mahallesi Abdulvahap Ortaç, “Her il ve ilçede nüfusu belli rakamın üzerinde olan mahalle muhtarları otomatikman Meclis üyesi olmalı” dedi.

“Muhtarlar Meclis üyesi olmalı”

19 Ekim Muhtarlar Günü olması dolayısıyla taleplerini dile getiren Üçbağlar Mahallesi Abdulvahap Ortaç, “Her il ve ilçede nüfusu belli rakamın üzerinde olan mahalle muhtarları otomatikman Meclis üyesi olmalı” dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 11:45
“Muhtarlar Meclis üyesi olmalı”

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Üçbağlar Mahallesi Abdulvahap Ortaç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla taleplerini dile getirdi. Sözlerine Türkiye’de hizmet yapan tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladığını ifade eden Başkan Ortaç, Muhtarlar Günü gibi bir günün olmasında emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz şükranlarını sunduğunu söyledi.

UÇ BEYİYİZ

Muhtarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uç beyleri olduğunu belirten Başkan Ortaç, Aslında var olan ve yeteri kadar bilinmeyen kamu kuruluşlarında, bürokraside, belediyelerde muhtarın pozisyonunu 5 basamak birden atlatan, itibaren veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın uç beyiyiz. Olmazsa olmazımız tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak. Biz her türlü içten ve dıştan gelecek tehlikeye karşı hem hükümetimizin hem de Cumhurbaşkanımızın yanında son nefesimize kadar olacağız. Bu böyle biline. Muhtarlar ülkemiz için çok önemli” diye konuştu.

MUHTARLIĞIN KALİTESİ ARTIYOR

Taleplerini de aktaran Başkan Ortaç, şunları kaydetti:

“Her il ve ilçede nüfusu belli rakamın üzerinde olan mahalle muhtarları otomatikman Meclis üyesi olmalı. Şehrin ve ilçenin yönetiminde muhtarlar söz sahibi olabilmeliler. Yani ortak akıl yürütülmeli. Çünkü muhtarlığın kalitesi artıyor. Muhtarların hiçbir zaman görevleri bitmez. Malatya merkezde 40 bin nüfusa bakan bir muhtarla herhangi bir mezrada, bir mahallede 15 kişilik, 20 kişilik seçmeni olan muhtar da aynı maaşı alıyor, aynı hizmeti alıyor. Elbette ki muhtar arkadaşlarımıza saygı gösteriyoruz ama maaşların da, sosyal imkanların da hizmet verilen nüfusu göre ayarlanması gerekiyor.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
19 Ekim Muhtarlar GünüÜçbağlar Mahallesi Abdulvahap Ortaç
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