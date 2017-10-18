Geçen yıl ilki düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü’nün bu yıl 2’ncisi düzenlenecek. Muhtarlar Günü’yle ilgili konuşan ve beklentilerini BUSABAH’a anlatan Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, önemli açıklamalarda bulundu.

19 Ekim Muhtarlar Günü’nün geldiğini dile getiren Başkan Ortaç, Muhtarlar Günü’nün ilkinin geçen yıl düzenlendiğini söyledi.

MUHTARLARIN YETKİLERİ BİRAZ DAHA KISITLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtarlara gereken önemi verdiğini ifade eden Başkan Ortaç, “Sayın Cumhurbaşkanımız yine Muhtarlar Günü nedeniyle Türkiye genelinde programlar yapacak. Yerel yönetimler çok önemli. Yerel yönetimlerde de muhtarların görevleri çok. Aslında büyükşehir olunca muhtarların görevleri toparlandı. Büyükşehir olmayan şehirlere baktığımız zaman muhtarların görevlerin daha fazla olduğu görülüyor. Büyükşehir olunca Malatya bütün köyler mahalle statüsüne kavuştuğu için muhtarların yetkileri biraz daha kısıtlanıyor. Sorumluluklar daha büyük ama görev yetkisi biraz daha kısıtlı. İnşallah bu muhtarlar günü güzel olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlara gerekli ehemmiyeti veriyor. Ehemmiyeti verdiği için de diğer kamu ve bürokraside muhtarlara önem veriyor. Malatya’da muhtar akademisi yapıldı. Üniversite ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bizlerin de destekleri ile ortak girişimi ile 400’ün üzerinde muhtarımız akademiden mezun oldu. Sınavlara girdiler, başarılı oldular. Biz bu Muhtarlar Günü’nde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi köşke ağırlayıp, bize köşkte diploma vermesini bekliyorduk ama olmadı. Yine de bekliyoruz” diye konuştu.

BİRÇOK PROJE VAR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın muhtarlarla ilgilendiğini belirten Başkan Ortaç, şunları kaydetti:

“Büyükşehirde Muhtarlar Dairesi var. Ve başında da Murat Nalçacı Bey var. Büyükşehir Belediye Başkanı ile muhtarlar arasındaki diyalogu anlatmak, sıkıntıları önden çözmek varsa eğer daha büyük sıkıntıları Başkana götürmek amacıyla kurulmuş bir başkanlık. Ancak şimdi tüm muhtarlar istiyor ki Büyükşehir Belediye Başkanı’nı aradığı zaman 7-24 hazır olsun. Başkanın da çok büyük sıkıntıları var. Personel var, altyapı var, üstyapı var. Birçok proje var. Malatya şantiye halinde. Yani her isteyen istediği dakika Büyükşehir Belediye Başkanı ile tabi ki görüşemez. Yeri geliyor muhtarla bile görüşemiyor. Toplantı da oluyor. Bizde biraz hassasız. İstediğimiz zaman Başkan bizi alsın, bir çay içelim, çay ısmarlasın yanında birde çikolata versin. Biraz sırtımızı sıvazlasın istiyoruz. Ahmet Çakır muhtarlarla hakikaten ilgili. Şehirle ilgili. Ama icraatlarını insanlar beğenir ya da beğenmez. Ama kişisel bazda belediyecilik açısından düşündüğünüz zaman her ortamda gördüğünde tüm muhtarların hal hatırını sorar, ilgi gösterir. Ama şimdi muhtar hizmetten memnun değildir ben ona bir şey diyemem.”

KALİTE ARTIYOR

Muhtarlığın bir meslek haline geldiğini söyleyen Başkan Ortaç, “Muhtarlık bir meslek haline geldi. Bunu söyleyebiliriz. Bin 400 ya da bin 500 lira maaş verecekler. Sosyal güvencen olacak. Yani insan artık muhtarlığı talep edecek. Ama şunu söylemek istiyorum. Yerel yönetimde muhtarların bağlı bulundukları belediyelerin mahallelere ve muhtarlara biraz daha bazı konularda özellikle de sosyal konularda destek olmaları gerekiyor. Birlikte proje üretmeleri gerekiyor. Proje bazında ekonomik destek vermeleri gerekir. Mesela Ramazan ayı olur, bayram da olur insanların evinde belki içecek çayı, şekeri yoktur. Böyle sosyal konularda muhtarlarla iş birliği yaparak bunları hal içerisine sokarsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Her gün daha iyiye gidiyor. Kalite artıyor. Eğitim seviyesi yükseliyor. Mesela muhtar akademisinde birçok muhtarımız iletişim konusunda, yazışma konusunda, müracaat konusunda bilgi sahibi oldular. Yani hizmet içi eğitim çok önemli. Biz hizmet içi eğitimlerin artmasını istiyoruz. Bilgili, görgülü insanlar her yerde işini daha çabuk çözer diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL