Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle Malatya Valiliği himayesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen muhtarlar semineri dün gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere, Malatya Vali Vekili Abdul Kadir Duran, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, şube müdürleri, muhtar dernek başkanları ve muhtarlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, sözlerine Peygamber Efendimizin (sav) ‘Cenneti annelerin ayakları altındadır’ sözlerini hatırlatıp, “Sizin en hayırlınız, ehline yani eşine ve çocuklarına en hayırlı olanınızdır” diyerek, dinimizin kadına yönelik şiddet içeren bütün olumsuz inanış ve davranışları yasakladığını ifade etti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

“Kadınlar toplumumuzdaki en değerli ve en kıymetli varlıklarımızdır. Bu kapsamda Bakanlığımız ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ kapsamında 2017 yılı kampanya sloganı olarak ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir!’ belirlenmiştir” diyen Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ etkinlikleri kapsamında 26 Kasım 2017 Pazar günü ‘İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Bakanımız Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımlarıyla kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirilmiştir. Malatya İli olarak Sivil Toplum Kurumları temsilcilerimiz ile birlikte bizler de katılım sağladık. İlimizde ise Belediyelerimizin de desteği ile billboardlara günün anlam ve önemini içeren afişlerin asılmasını sağladık. 25 Kasım Cumartesi günü ilimizde gerçekleşen Evkur Yeni Malatyaspor–Beşiktaş futbol müsabakası esnasında yeni stadyumda da ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir!’ pankartımız ile birlikte yer aldık. Ayrıca birçok farkındalık çalışmalarımız hâlihazırda devam etmektedir.”

ORTAK DURUŞ SÜRDÜRÜLMEKTE

Şiddetin bir insanlık ihlali olduğunu kaydeden Bulut, “Şiddet, bir insan hakkı ihlalidir. Sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan insani gelişme önünde büyük bir engeldir. Bakanlığımız; şiddetin kabul edilemez olduğuna dair inanç ile çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Çalışmalar çok geniş bir yelpazede, tüm tarafların kapsamlı işbirliği ve ortak duruşuyla sürdürülmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin başarıya ulaşması ancak disiplinler arası bir yaklaşımla ve çok taraflılık anlayışıyla mümkündür. Bu mücadelenin başarıya ulaşması, önleme çalışmaları, koruyucu hizmetler, caydırıcı düzenlemeler ile kapsamlı politikalar çerçevesinde mümkün olacaktır. Bu hususta siz muhtarımızın da desteği bizler için çok büyük bir önem arz etmektedir. Sizler vatandaşlarımızın devlete açılan ilk kapısısınız. Sizlerin desteği bizleri yüceltecektir. Bugüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz çalışmalarına, sahada görev alan meslek elemanlarımıza verdiğiniz destekten ötürü ve ayrıca bugün burada olarak bizlere verdiğiniz destek ve ilgi nedeni ile hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra program Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele seminerinin verilmesiyle devam etti.



















MUTLU SARIGÜL