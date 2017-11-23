Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve Dernek Yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüş alışverişinde bulundu. Burada konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunmak amacıyla Dernek Yönetimi olarak Başkan Gürkan’ı ziyaret ettiklerini belirterek, “Bu binayı Battalgazi’ye kazandırdığından dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar böyle bir bina hiçbir yerde yoktu. Malatya’ya, aynı zamanda Battalgazi’ye yakışır özel bir binaya kavuştuk. Buraya emeği geçen Başkanımıza ve ekibine saygılarımızı sunuyoruz. Malatya’da yapılan binalar içinde en güzelidir. Battalgazi’mize yakışacak bu binada tüm birimler vatandaşa daha kaliteli hizmet verecektir. Bu hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum” sözlerini kaydetti.

DEMOKRASİ NEHRİNİN KOLLARI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcı belediyecilikte muhtarların ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Başkan Gürkan, muhtarların demokrasi nehrinin kolları olduğunu ifade ederek, “Muhtarlarımız demokrasimizin pınarlarıdır. Demokrasi bir nehir ise muhtarlarımız da o nehirleri besleyen pınarlardır. Gerçek anlamda tek seçilmişler de muhtarlardır. Bu anlamda muhtarlarımız bizim ve Hükümetimizin nezdinde yeri farklı ve anlamlıdır. Gerek muhtarlarımız gerek seçilmiş diğer sivil toplum derneği temsilcileri, meslek örgütlerimiz, sendikalarımız, kanaat önderlerimiz, yerel önderlerimizin fikir ve düşünceleri bizim için anlamlı ve manidardır. Onların görüş ve önerileri doğrultusunda biz yol haritamızı ve yön pusulamızı belirlemekteyiz” diye konuştu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN REKORUDUR

Battalgazi ilçesine önemli hizmetler kazandırdıklarını belirten Başkan Gürkan, “Şehrin geçmiş yüzyılını düşünün, bir de bizim bu 3 yılda yaptığımız hizmetleri düşündüğünüzde o yüz senedeki hizmetlerin en az iki üç katının yapıldığını görürsünüz. Malatya ölçeğinde değil, Türkiye ölçeğinde çok farklı bir yerdeyiz. Mesela bizim belediyemizin gelirlerinin yüzde yetmişi yatırımlara gidiyor. Bir kere bunun başka bir örneği yoktur. Sadece bizim resmi bütçemizin yüzde yetmişi yatırımlara gidiyor. Aldığımız hibeleri göz önüne aldığımız zaman bütçemizin 3-4 katını yatırımlara aktarıyoruz. Yeni açacağımız 600 milyon liraya yakın bir yatırımımız var. Belediye bütçesini 100 milyon lira olarak düşünürseniz 5 yıl içinde 500 milyon olur bu. Bizim önceki açtıklarımızı söylemiyoruz, sadece şimdi açacaklarımıza baktığınız zaman 600 milyon liralık bütçedir. Bu da büyük bir rakamdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan bir rakamdır. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz yeni hizmet binamız 14 ayda yapılmış. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin rekorudur. 6 ayda Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yaptık. Çınar Parkı’nı kamulaştırmayla birlikte çok kısa bir zamanda yaptık. Askerlik Şubesi hakeza… Tahtalı Minare Hakeza… İspender’de rehabilitasyon, geleneksel ve tamamlayıcı tıp üniteleri, sosyal tesisler ve yüz dönümlük yerde fiili rekreasyon alanları, bin 264 dönümlük yerde de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Şu anda Yeşil Kuşak çalışmalarımız devam ediyor. Önemli olan bir memlekete hizmet etmektir. Yarının sahibi Allah’tır. Biz bugünü en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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