Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı. Malatya’nın 11 ilçesinin tüm mahallelerinin muhtarlarıyla görüşen Genel Müdür yardımcıları, yatırım ve işletmeler daireleri başkanları ve beraberinde ki heyet muhtarların istek, öneri ve şikâyetlerini dinledi.

İŞTİŞARE YAPILDI

Akçadağ, Arguvan, Arapgir, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde içme suyu ve kanalizasyon altyapı yatırımları yapılıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri muhtarlarla düzenli olarak toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu kapsamda Genel Müdür yardımcıları, yatırım ve işletmeler daireleri başkanları ve beraberinde ki heyet Her ilçenin mahalle muhtarlarıyla görüştü. Biten, devam eden ve planlanan altyapı yatırımlar hakkında bilgilendirme toplantıları yaptı.

İlçelerdeki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten yetkililer, “Altyapı çalışmaları meşakkatli işler. Malatya’nın tamamında çalışmalar yaparak 50 yıllık altyapı sorununu çözüyoruz. Sağlam altyapı inşa ederek sağlam gelecek inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı yaparken sahadaki ekip arkadaşlarımıza ev sahipliği yapan mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. İlçelerimizin sağlam altyapıya kavuşması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dediler.

HABER MERKEZİ