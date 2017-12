Konuyla İlgili açıklama yapan Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit şunları aktardı:

“Bilindiği gibi Malatya'da da 2013 yılında 2 bin 406 cadde ve sokak isimleri değiştirildi.Daha sonra bazı itirazlar doğrultusunda 15 cadde ve sokak ismi yeniden düzenlendi.Malatya'da yapılan sokak ve cadde isimleri değiştirilirken detaylı bir araştırmanın yapılmadığı mahalle sakinlerine sorulmadığı. Mahalle muhtarlarından her ne kadar sokak isim listesi istense de muhtarlar tarafından verilen isim listesine riayet edilmediğini öğrendik.Bazı muhtarların ise kendi akraba eş dostlarının isimlerini verdiği iddia edildi.Değişen sokak isimleri için Malatya Kent Konseyinden faydalanıldığını bu çalışmanın kent konseyi tarafından yapıldığı bilinmektedir.Buraya kadar sorun yok.Ancak değişen sokak isimleri için mahalle sakinlerinin görüşleri alınmalıydı.Ayrıca şöyle bir iddianın da varlığını unutmamalıyız.Kent Konseyi görevlilerinin dede,nine,eş dost, akraba isimlerini bir sokağa verme yetkileri olabilir mi?Mesela her mahalle de yaşayanlara ait lakaplar vardır.Yeni sokak isimlerine bu lakaplar verilebilirdi.Her mahallede bulunan eski sokak isimleri o mahallenin bir hafızası ve bir kimliği niteliğindedir ve her sokak ismi bir yaşanmışlığın ardından verilmiştir.Verilen yeni sokak isimlerinde ise anlamsız ve gülünç sokak isimlerinin olduğunu görmekteyiz.Bunlardan bazılarını paylaşacak olursak.Kibele.Kibele, Hitit ve Huriler döneminde tanrıça diye bilinen ve heykeli yapılarak tapınılan tanrıça heykelinin adı.Şimdi böyle bir ismi getirip Malatya'nın bir sokağına verdiğiniz zaman bu heykel neyi çağrıştıracak.Statlara verilen arena ismine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itirazları olduğunu bizim dilim izde arena diye kavram yoktur, arena isimlerinin kaldırılma talimatını verdiğini biliyoruz.Arena sokak ismi Malatya'nın Tecde Mahallesi’nde sokak ismi olarak hala duruyor.Keman-Kemancılar Keman bir sokağa kemancılar ismi bir başka sokağa veriliyor. Vatandaş evine gitmek için sokağın başına geliyor. Bir bakıyor bir levha çakılmış '’Kemancılar'’ Sokağı. Vatandaş düşünüyor yahu bu sokakta kemancı yok, darbukacı yok, keman imalatı yok. Öyleyse böyle bir ismi neden vermişler diyor ve sokak levhasını söküp atıyor” ifadelerini kaydetti.

YÜZAKI BULVARI NEYİ ÇAĞRIŞTIRIYOR?

“Gülünç sokak isimleri değiştirilmeli” diyen Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit şöyle devam etti:

“Tecde-MAŞTİ arasında 50 metre genişliğinde bir bulvar açıldı. Bulvarın adı YÜZAKI BULVARI. Yüzakı Bulvarı neyi çağrıştırıyor. Oysa o bölgede bulunan hatırası ve anısı olan ALTINKAŞIK Bulvarı ismi konabilirdi. Bulvar, cadde ve sokak isimleri mahalle sakinlerine sorulmadığı için böyle anlamsız ve gülünç sokak isimleri ile karşı karşıyayız. Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni bir karar alarak anlamsız ve gülünç sokak isimlerinin değiştirmeli.”

SİNEM HATUN TAVUT