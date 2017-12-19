Konuyla ilgili basına bilge veren Muhtar Yiğit, “Mahalle denilince hemen hemen herkesin aklına mahalledeki anıları gelir ve yıllar geçse de anılar hatıralar nesilden nesle anlatılır. Her anı ve hatıra bazen ders niteliğindedir, bazen öğüt vericidir. Edep, görgü, fedakarlık, vefa, yardımlaşma, sahiplenme, paylaşma ve sosyalleşme mahallenin olmazsa olmazlarındandır. Medeniyetler şehirde kurulur, mahallede hayat bulur. Her ne kadar mahallesiz şehir düşünülemez ise de bu gün artık mahalleler yerini çok katlı apartman dairelerine, sitelere, rezidanslara bıraktı. Mahalle kültürünün kaybolduğu günümüzde, mahalleyi şehre taşıyamadığımız için, edep, görgü, saygı, sevgi, hoşgörü, fedakarlık, vefa, yardımlaşma, paylaşma ve komşuluk ilişkileri bitmek üzere. Mahalledeki değerlerimizi yeni yerleşim alanlarına taşımamız olmazsa olmazlarımızdandır. Ve bunun acısı artık iyiden iyiye hissedilmektedir. Mahallelilik olgusunu yaşatmak adına Battalgazi Belediyesinin başlatmış olduğu projeler mahalle kültürünün yaşatılması adına sevindirici gelişmedir. Bizim de Mahallelilik Projesine katkı sunmak adına başlattığımız Mahallem ve Anılarım adlı projedeki amacımız mahallelerde yaşanılan anıların anlatıldığı bir kitap oluşturmak” ifadelerini kullandı.

KİTAP HALİNE GETİRECEĞİZ

Yiğit, proje kapsamında siyasetçilerden, bürokratlara, sanatçılardan, basın mensuplarına, muhtarlara, mahalle sakinlerine, kanaat önderlerine ve STK başkanlarına kadar ulaşıp onlardan mahallerinde yaşadıkları anıları yazmasını isteyeceklerini söyleyerek, “Doğduğu ve yaşadığı mahallesinin isminin nereden geldiği, mahallesinde yetişen ünlülerin kimler olduğu, imece usulü hangi işlerin yapıldığı, mahallesine özgü oyunlar, lakaplar, dönemindeki zorluklar içerisinde okuyup başarı yaşanmışlıkları ve yaşanan güzel hatıraların anlatılmasını isteyeceğiz. Elimize ulaşan anıları, mahalle ismiyle birlikte kitap haline getirmeyi hedefliyoruz. Oluşturacağımız kitap sayesinde mahallelerin kimliklerinin ortaya çıkacağı gibi genç neslin umutlarına ışık olacağı düşüncesindeyiz” şeklinde konuştu.

Anılarını anlatmak isteyen vatandaşların yazılarını Tecde Mahalle Muhtarlığına yazılı olarak gönderebileceklerini veya dedekavagi@hotmail.com adresine posta yoluyla gönderebileceklerini söyleyen Yiğit, gönderilen yazıların tasnif edildikten sonra kitap haline getirileceğini belirtti.



İHA