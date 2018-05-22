Muhtar Ünalır: MASKİ Malatya’da şov yapıyor

Son zamanlarda Malatya’da meydana gelen sağanak yağışlar, yanında bazı olumsuz durumları da beraberinde getiriyor. Önceki gün öğleden sonra oluşan yağışın mahallerindeki altyapı problemini su yüzüne taşıdığını ifade eden Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, BUSABAH gazetesine konuşarak MASKİ’ye veryansın etti.

Mahallelerindeki en büyük sorunlardan birisinin MASKİ’yle ilgili olduğunu ileri süren Muhtar Ünalır, MASKİ’nin Malatya’da şov yapmaya devam ettiğini iddia etti.

EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMEDİLER

Yağıştan dolayı mahallesindeki bazı evlerin su içerisinde kaldığını söyleyen Ünalır, “Malatya’da biz zaman zaman bunu dile getirdiğimizde ne yazık ki yaranamıyoruz. Sebebine gelince ben daha önce de bu konuya değindim. Bu yağmur drenaj kanalları ile ilgili özellikle kırsal kesimle ilgili Afedevleri bölgesi dediğimiz ve gelişmiş olan Yeşilevler bölgemizden dolayı bir sıkıntı yaşıyor. Dün (önceki gün) 15 dakika yağan yağmurla 92 dairenin girişi su içerisinde kaldı, insanlar eve giriş yapamadı. Bir ekmeğini iftar vakti evlerine götüremedi evleri göl oldu. Kayseri’den MASKİ Müdürü gelmiş. İşi rast gelsin. Ben telefon ediyorum, kavuşamıyorum. Ama kendi memleketimin insanı olsa ben bu insana rahatlıkla kavuşurum. Çağırırım gelir kendi müdahale eder. Ne yazık ki Malatya’nın her tarafı böyle. O zaman bu Malatya insanı uyuyor mu? Bu Malatya insanı neyin peşinde” diye konuştu.

SULARIN GİDECEK YERİ YOK

Mahallesinde yüzde 60 civarında kayıp-kaçak olduğunu ileri süren Muhtar Ünalır, şunları kaydetti:

“Trilyonluk yatırımlar yaptım deniyor. Bu yatırımlar nerede? Bana göstersinler bu yapılan yatırımları. Yeraltı sularımız yine aynı şekilde. Benim mahallemde yüzde 60 civarında kayıp-kaçak var. Bugün ben söylediğim zaman kentsel dönüşüm, bilmem ne deniyor. Bu drenajda mı kentsel dönüşüme katıldı. Bugün Seyran Mahallesi’nde gelen sular, Yeşilevler’de gelen sular, yeni yapılan çok sayıda daireye gidiyor. Kanalizasyondan yağmur suları çıkıyor. Suların gidecek yeri yok. Bir drenaj kanalı yapıldı, bu kanalda yazın kokudan durulmuyor. Çünkü kanalizasyona bağlanmış. Orada hava sirkülasyonu olmadığından geri tepme oluyor. Kışın taştığı gibi yazın da koku veriyor. Şimdi bundan dolayı Başkan Hacı Uğur’a ‘Allah yardımcısı olsun’ diyoruz. Yeni geldi. Başkanımıza bir şey demiyoruz. Yeşilyurt’a güzel şeyler yaptı. Ama bugün diğer başkanımız Çakır, bıraktı gitti. Giderken arkasında enkaz bıraktı. Biz derdimizi kime anlatacağız? Bu sorunu nasıl çözeceğiz, bilemiyorum. Yetkililer sesimizi duysun.”