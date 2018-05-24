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'Muhtar Rehberi' Hazır...

Malatya Büyükşehir Belediyesi önemli bir rehber kitabı hazırladı. ‘Muhtar Rehberi’ ismiyle hazırlanan kitapta, Malatya’nın 13 ilçesi ile ilgili bilgilerin yanı sıra muhtarların bilgileri de yer alıyor. 

'Muhtar Rehberi' Hazır...

Malatya Büyükşehir Belediyesi önemli bir rehber kitabı hazırladı. ‘Muhtar Rehberi’ ismiyle hazırlanan kitapta, Malatya’nın 13 ilçesi ile ilgili bilgilerin yanı sıra muhtarların bilgileri de yer alıyor. 

24 Mayıs 2018 Perşembe 16:52
'Muhtar Rehberi' Hazır...

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Muhtar Rehberi’nde merkez ilçelerin yanı sıra 11 kırsal ilçenin nüfus, yüzölçümü, mahalle sayısı ile resmi kurum telefon numaraları yer alıyor. Rehberde ayrıca mahallelerin nüfusları, muhtarları, muhtarlarının iletişim bilgileri ile Malatya geneli gerekli telefon numaraları da bulunuyor. 
‘Muhtar Rehberi’ kitabındaki bilgilere göre 102 mahallesi bulunan Battalgazi ilçesinin nüfusu 301 bin 483, yüzölçümü ise 947 kilometrekare. Yeşilyurt ilçesinin ise 82 mahallesi, 294 bin 442 nüfusu, 953 kilometre kare yüz ölçümü bulunuyor. 
 

Kırsalın en kalabalık ve en büyük ilçeleri 
Kırsal ilçelerde nüfus olarak en kalabalık ilçe Doğanşehir ilçesi. Doğanşehir ilçesinin nüfusu 39 bin 391. En çok mahallesi bulunan ilçe ise Akçadağ. Akçadağ ilçesinin 77 mahallesi bulunuyor. Alan olarak en büyük ilçe ise Hekimhan. Hekimhan’ın yüzölçümü bin 514 kilometrekare olacak. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 24.05.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
KitapIlçelerMuhtarMalatya
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