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Muhtar, mahallesine yardım istedi

Mahallesinde bulunan ihtiyaç sahipleri için her yıl yardım kampanyası düzenlediklerini dile getiren Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.

Muhtar, mahallesine yardım istedi

Mahallesinde bulunan ihtiyaç sahipleri için her yıl yardım kampanyası düzenlediklerini dile getiren Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.

03 Haziran 2018 Pazar 10:11
Muhtar, mahallesine yardım istedi

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi konusunda mahalle muhtarlarının hassasiyetleri devam ediyor. Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç’ın ihtiyaç sahipleri için yardım edilmesi gerektiği çağrısından sonra bir çağrı da Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, yaptı. Mahallesinde çok sayıda ihtiyaç sahibi olduğunu ifade eden ve BUSABAH gazetesine konuşan Muhtar Ünalır, hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getirdi.

KAPI KAPI DAĞITIRIZ

Her yıl ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttıklarını hatırlatan Muhtar Ünalır, “Bizim mahallemizdeki kişiler mağdurlar, asgari ücretle geçinen insanlar, kirada oturuyorlar. Yardıma ihtiyacı olan kişiler olduğu için yardım yaptık. İhtiyaç sahiplerimiz sağ olsunlar bu insanlara yardım yapmaya çalışıyorlar. Ramazan’da bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Yardımseverler yapacakları yardımdan önce muhtarlık binamıza gelecekler ya birlikte kapı kapı dağıtırız. Bunları isteğe göre yaparız. Zaten biz bunu her sene yapıyoruz. Ya kendileri ya da muhtarlığımıza bırakıp biz dağıtıyoruz. Biz telefon ediyoruz, gelip muhtarlıktan alıyorlar. Bu şekilde düzen işliyor ve genelde de kendileri ile birlikte dağıtıyoruz” şeklinde konuştu.

BİZİM İÇİN FARK ETMEZ

Yardımın her türlüsünü muhtarlık olarak kabul ettiklerini ifade eden Muhtar Ünalır, “Hangi yardım olursa olsun bizim için fark etmez. Hem maddi hem gıda yardımı olabilir. Ancak bizim için gıda daha önemli. Para yardımı da olur, gıda yardımı da olur. Ama giyecek o kadar önemli değil. İhtiyaç genellikle yeme, içmeden olduğu için bu yönde olması daha iyi oluyor. Köylerden gelmiş, doğru düzgün işi olmayan, kirasını bile ödeyemeyen kişiler var mahallemizde ve yine 65 maaşı ile geçinenler var. Bu şekilde kırsal kesim bir mahallemiz olduğu için yardımlar önemlidir. Bunların geneli de afet evleri bölgesinde yer alıyor” diye konuştu.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHoca Ahmet Yesevi MahallesiOrhan ünalırYardım
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