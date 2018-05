Muhtar, mahallenin eksikliklerini en iyi bilen kişidir

Nikah Sarayı’nda verilen iftar yemeğinde konuşan Akçadağ Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, “Bu mübarek günde İslam dünyasında kan ve gözyaşı akıyor” dedi.

Muhtarlara verilen iftar yemeğine Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Ahmet Çakır da katıldı.

MALATYA’DA HER ZAMAN HOŞGÖRÜ HAKİM

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’da her zaman hoşgörünün hâkim olduğunu söyledi. Malatya’nın her zaman canlı, diri ve atak bir şehir olduğunu da kaydeden Başkan Polat, “Malatya her zaman nerede duracağını çok iyi bilmiş bir şehirdir, Malatya her zaman ülkenin gittiği yöne daha önceden yönelmiş bir şehirdir, ülkenin gideceği yönü, ülke ortalamasının çok üzerinde bir oranla desteklemiş bir şehirdir. Böyle bir şehrin evladı olmak bizim için çok büyük bir gururdur” ifadelerinde bulundu.

HİÇBİR HAİN BU TOPRAKLARDA BAŞARILI OLAMAMIŞTIR

Başkan Polat, “Bu emperyalist güçler topraklarımız üzerinde fitne çıkarmak istemiş, hainleri desteklemiştir. Ama tarih boyunca hiçbir hain bu topraklarda başarılı olamamıştır. Bu millet sabretmiş, beklemiş ve zamanı geldiğinde hainlere derslerini vermiştir. Nitekim en büyük ihanet girişimi 15 Temmuz’da olmuştur. Ama milletimiz birlik ve beraberliğini ortaya koyarak, göğsünü toplara, tanklara germiştir. Milletimiz bu birliğini ve beraberliğini koruduğu müddetçe terör örgütleri ve maşalarının hepsi birden gelse bile Allah’ın izniyle bu milleti yere yıkamayacaktır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Aramıza fitne-fesat sokmak isteyenlerin niyetlerini kursaklarında koysun. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Malatya olalım” ifadelerini kullandı.

RABBİM BİRLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN

Malatya’ya hizmet etmekten gurur duyduklarını belirten Polat, “Çünkü muhtar; mahallenin en kılcal noktasına ulaşan, mahalledeki açlığı, susuzluğu, evsizi, yolda kalmışı, mahallenin eksikliklerini en iyi bilen kişidir. Bu yönüyle bizler de şehrin hizmetkârı olarak sizlerle birlikte milletimize en güzel bir şekilde nasıl hizmet edebiliriz, bunun gayreti içerisinde olduk. Bundan sonra da bunun gayreti içerisinde olacağız. Rabbim birliğimizi daim eylesin” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.