Mühendislik Fakültesi A Bloktaki okuma salonunun açılış programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Sağlık Kültür ve Daire Başkanı Ömer Çelik, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Açılış programında konuşan Rektör Kızılay, Mühendislik Fakültesine güzel bir okuma salonu kazandırıldığını belirterek, okuma salonunun hayırlı olması temennisinde bulundu. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayaloğlu ise Mühendislik Fakültesinde 3 bin 600 öğrencinin olduğunu belirterek, "Okuma salonumuz 120 kişiliktir. Daha önce okuma salonumuz olmadığı için öğrencilerimiz başka fakültelere gidiyordu. Okuma salonumuz öğrencilerimizin hizmetine açıyoruz. İnşallah ileride daha da genişleteceğiz" şeklinde konuştu. Açılışın ardından Rektör Kızılay, Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Daha sonra Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal, Bilgisayar, Maden, Makina, Kimya, Gıda, İnşaat, Elektrik ve Elektronik bölümlerinin başkanlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

İHA