Prof. Dr. Yunus Ali Çengel’in konuk olduğu program Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Adnan Hayaloğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın konuşmasının ardından Vali Ali Kaban yaptığı konuşmasında, “Valiliğe Malatya’da devam ettiğim ilk günlerde Mühendislik Fakültesinin, özellikle katma değerli üretilecek anlamda kayısı ürünleri ve Arapgir’imizin reyhanı konusunda yapılan değerli çalışmaları tanıma fırsatı bulmuş olduk. Tabi bu çalışmalar sırasında gerçekten büyük gayret sarf eden gerek ilimizin gerekse ülkemizin kalkınması hususunda daha çok gelir elde edip insanımızın daha rahat yaşaması hususunda yapılan bu önemli çalışmaların başta dekanımız olmak üzere ve katkı veren bütün bilim insanlarımızı da buradan saygıyla selamlamak istiyorum. Çünkü konumuz olan geleceğin mühendisi meselesi aslında ben onu tam öbür türlü anlamıştım. Mühendisliğin geleceği olarak anlamıştım sonra düşündüm ki geleceğin mühendisi aslında mühendisliğin geleceğini de belirliyor. Geleceğin mühendisinin olacağı yapı aynı zamanda da mühendisliğin de geleceğini belirleyecek. Çünkü insanların ihtiyaçları hiçbir zaman aynı yerde kalmıyor. İnsanoğlu sürekli evrilerek, değişerek, dönüşerek ilerlerken bu geçirdiği devridaim sırasında mutlaka bu ihtiyaçların verdiği şekil ile bir kısım meslekler öne çıkıyor bir kısım meslekler ise kayboluyor. Zonguldak’ta kömür madeninin ve Türkiye’de kömürcülüğün merkezi olarak maden mühendisliğinin kapanma aşamasına geldiğini gördüm. İlk duyduğumda şaşırmıştım. Tabi bunu belirleyen sosyoekonomik birçok değişken var. Tarihin gelişimi içerisinde felsefenin dönüşerek, ayrışarak yeni şekiller alması sırasında nasıl bir tarafta sosyal bilim olarak felsefeden, sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi birçok sosyal bilim dalı ayrıldıysa yine felsefeden eski adıyla simya sonraki adıyla kimya, fizik gibi yeni branşlarda ayrıldı. Ben işin sosyal bilimler kısmını biliyorum, ilgi alanım o tarafta ama bildiğim kabaca bir şey var belki genel hatlarıyla bu gün insanlık şu geldiği noktaya gelebildiyse bu yaşam biçimlerini, bu üretim düzeylerini, bu tarzları yakalayabildiyse bunun arkasındaki en güçlü, en büyük etken mühendisliğin rolüdür. Mühendislikten önce her şeyin bir anlamda dünyanın değişik elle dokunulabilen anlamında fiziğe dair hususlardaki değişik hususlarının mistik ifadelerle değişik yorumlara efsanelere ve bu tarz yorumlarla geçiştirildiği bir döneme göre ciddi manada ilerleme ancak ölçmenin, hesap etmenin gelişmesiyle olmuştur” sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. Yunus Ali Çengel, “Kariyer Günleri-3” Geleceğin mühendisi ve inovasyon başlıklı 30. Yıl konferansını sundu. Sunumun ardından Prof. Dr. Yunus Ali Çengel, İŞKUR Müdürü Vahap Toman ve Meslekte 30. yılını dolduran Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerine Vali Kaban plaket takdim etti.

Plaketlerin takdimi sonrası Mühendislik Fakültesinin kuruluşunun 30. yılı nedeniyle kurum ve kuruluşların yardımlarıyla kampüste yapılan 30 metrelik bayrak direği Vali Kaban ve beraberindekiler tarafından törenle açıldı. İstiklal Marşı okunarak göndere çekilen bayrak zirvede dalgalandı.

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