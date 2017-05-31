Malatya Orman İşletme Müdürlüğü, toprak muhafaza çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yamaç, dere ıslahı yaptıklarını dile getiren Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Malatya Orman İşletme Müdürlüğü olarak 2017 programı kapsamında Genel Müdürlüklerinin kendilerine toplam 21 milyon ödenek tahsis ettiği dile getiren Kalaylı, bu 21 milyonluk ödeneğin yatırım ağırlığının Malatya ilindeki yapılması lüzumlu olarak görülen ve Bakanlığın da öyle düşündüğü toprak muhafaza çalışmaları ve ağaçlandırmada kullanılacağını söyledi.

PROJELER HER YERDE UYGULANIYOR

“Malatya, yıllık yağışın düşük olmasına karşılık topraklar yeterli, uygun tekniklerle işlenirse fidan yetiştirmeye müsait bir yer” diyen Kalaylı, “Dolayısıyla biz bundan dolayı toprak muhafaza çalışmalarına önem veriyoruz. Toprak muhafaza çalışmalarımıza 15 milyonluk bir ödenek ayıracağız. Onun haricinde örnek orman köylerine destek amacıyla da 1 milyon 500 bin TL destek vereceğiz. Toprak muhafaza çalışmalarımızın genel ağırlığı belli bir ilçeye yönelik yapmıyoruz. Darende’de, Hekimhan’da, Pütürge'de, Doğanşehir'de uygun olarak gördüğümüz her yerde bu projeleri uyguluyoruz” dedi.

TOPRAĞI YERİNDE TUTMAYI AMAÇLIYORUZ

Yamaç ve dere ıslah çalışmalarından bilgiler veren Kalaylı, şunları ifade etti:

“Bunların içerisinde yamaç ıslahı çalışmaları da var. Yamaç ıslahı, yamaçlardaki erozyonun engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalardır. Dere ıslahını çalışmalarımız var. Sel ve taşkın olan yerlerde daha üst ve daha küçük ölçekli derelerdeki eğimi belli oranı düşürmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken sahanın durumuna göre ya galvanizli tel kullanıyoruz ya da alanda yerel taşlar mevcut ise bunları kullanarak yapıyoruz. Şekiller yaparak oradaki derenin eğimini düşürmeye çalışıyoruz. Bu şekilde toprağı yerinde tutmayı amaçlıyoruz. Daha sonra bu derelere yaptığımız testlerin arkasına fidan dikmek suretiyle de o alanları yeşillendiriyoruz. Geçen yıl Pütürge Tepehan civarında belki de Türkiye'deki en büyük yamaç ıslah çalışmalardan birini gerçekleştirdik. 36 kilometre galvanizli kafes tel kullanarak yamaç ıslahı ve 9 kilometre de dere ıslahı yaptık. Bu yıl da yine aynısını devamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tepehan’daki o toprak kaybı olan alanları inşallah tamamen stabil hale getireceğiz.”







MUTLU SARIGÜL