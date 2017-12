Samanlı, burada yaptığı açıklamada, Müslümanların her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Bayrağa ve vatana karşı hassasiyetlerinin İslam’a karşı da olduğunu belirten Samanlı, “Şu günlerde birlik ve beraberliğe olan ihtiyacımız daha fazladır. Biz de müftümüzü ziyaret edip Milliyetçi Hareket Partisi’nin bayrağa ve vatana karşı olan hassasiyetinin İslami değerlerimize karşı da olduğunu söylemek ve bu konuda her zaman her şeyi yapmaktan kaçınmayacağımızı anlatmak istedik. Bu anlamda bugün burada ziyaretimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız” dedi.

“İSRAİL ÜRÜNLERİNİ SATMAYALIM VE ALMAYALIM”

Samanlı, Kudüs ile ilgili de konuşarak, “Kudüs kararı sadece akılsız bir adamın keyfi isteğiyle olmuş bir konu değildir. Temelleri 1880’lerde atılan Yahudileri Filistin topraklarına yerleştirme planları 1. Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizlerin galip gelmesi ile hız kazanmıştır. Filistinliler buna karşı çıkıp, yer yer çatışmalara girse de 1935’te Filistin’e yerleştirilen Yahudi sayısı 310 bini geçmiştir. Peygamber efendimiz bir hadisinde Müslümanlarla, Yahudiler harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır, Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Buradan Malatya hemşerilerimize seslenmek istiyorum, İsrail ürünlerini almayalım, boykot edelim. Marketlerimizde İsrail ürünlerini satmayalım ve almayalım, çünkü Filistinli kardeşlerimize silah veya mermi olarak gidiyor. Kudüs Müslümanların kalesidir” şeklinde konuştu .

İl Müftüsü Ümit Çimen yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve yönetim kuruluna nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Diyanet olarak bizler de İslam’ın incelikleri ve bugün içerisinde bulunduğumuz konuları anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İHA