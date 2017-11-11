11 Kasım 2017 Cumartesi

MUFF ETKİNLİK PROGRAMI

7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin 9-16 Kasım tarihleri arasındaki etkinlik programı şöyle olacak:

09 Kasım 2017 Perşembe 15:09
MUFF ETKİNLİK PROGRAMI
TARİH/ YER                                          
9 Kasım 2017 Perşembe
13:00 Konteynır  Kent Ziyaret  Beydağı Konteynır Kent
( Hülya Koçyiğit, ulusal ve uluslararası Onur Ödülü Konukları katılacak )

19:00  Kırmızı Halı  Geçiş Töreni Nikah Sarayı
20:00  Festival Açılış Töreni  Nikah Sarayı

10 Kasım Cuma 
10:30 Huzurevi Film Gösterimi (Arama Motoru – Atalay Taşdiken 87 dk) ( Karakavak Mevki Özal Mah. No: 1 / A  Merkez )
 
11:00  Malatya Festival Ormanı Ağaç Dikme Töre  Muhsin Yazıcıoğlu Parkı / Yeşilyurt
( Onur Ödülü Konukları, Sayın Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanımız adına kayısı fidanı dikme töreni )                           

11:30-13:15  Sanat Sokağı Gezisi / Fotoğraf Makinası Müzesi Gezi  ( İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı Merkez )
13:30  Battalgazi Belediyesi Film Gösterimi /  Reis Bey – Mesut Uçakan 82 dk ) ( Battalgazi yeni hizmet binası )
17:00 Halit Refiğ Panel ( Katılımcılar: Hülya Koçyiğit, Gülper Refiğ, Ümit Ünal) ( Malatya Park Salon 10 )
18:00-19:30 Malatya Park Söyleşileri ( Emre Kızılırmak)  ( Malatya Park )
18:30 Reis Bey Film gösterimi      
20:00 Mesut Uçakan Söyleşi (Moderatör Nazif Tunç)      



11 Kasım Cumartesi
10:30 Çocuk Esirgeme Kurumu Film Gösterimi Gösterim ( Sevgi Evleri )
10:00-14:00 Levent Vadisi Gezi, Sultan Suyu Harası  Akçadağ / Malatya
15:00  Eve Dönüş Güney Kore Filmi             
16:30 Güney Kore Panel  (J.H. Lee ve Busan festivalinden su Won)                         
18:00 Malatya Park Söyleşileri “Murat Ünalmış”  ( Malatya Park )
18:30-20:00  “Gülüşan” Film gösterimi ve Halil Ergün Söyleşi (Moderatör: Gökşen Aydemir)             
19:00  Malatya Film Platform Açılış 

12 Kasım Pazar
09:30-10:30  Film Platformu Juri ile Kahvaltı
13.30-15.30 Master Class: John Morrissey, Tony Kaye  ( Moderatör: Alin Taşçiyan)                          
16:30-17.30 Söyleşi  Turkcell TV+ ( Dijital Medya ve  Tv Direktörü )  
18:00 Gökhan Mumcu Malatya Park Söyleşisi  ( Malatya Park )
18:30-20:00 Nacer Khemir film Gösterimi ve Söyleşisi
13 Kasım Pazartesi
12:30 Down Sendromlu Çocukların  Minimalist Afişler Sergisi ( Malatya Park )
13:00 Engelsiz Gösterimler   “Farkında Olmak/Gökkuşağı Okulu   (10dk)                                                                                                    



14 Kasım Salı
10:00-14:00 Aslantepe Ören Yeri – Kervansaray / Ulucami  Gezisi ( Battalgazi )
10:30 Ya Tayr El Tayer Film Gösterimi ( Beydağı Konteynır Kent )
11.30-12.30  Söyleşi Yalçın Parmaksız/Beyazperde : Dijital Ortamda Film Pazarlama                           
13:30-16.00 Panel: Türkiye’de Arşivcilik ve Genel Arşiv Teknikleri               
Moderatör: TRT Arşiv Daire Başkanı Tülay Altıparmak Katılımcılar: Derviş Zaim, Türkay Okan Salman, Nurettin İşveren
15:30-17:00 Rüya Film Gösterimi Ve Derviş Zaim Söyleşi  (Moderatör: Ersin Aycan) (İnönü Üniversitesi)
 
15 Kasım Çarşamba
15:00 Film Gösterimi “ BUĞDAY”             
17:15  Yönetmen Semih Kaplanoğlu Filmi ve Sinema üzerine söyleşi.              
18.30 Mavi Yaşmaklı film gösterimi ( Rakshan Banietemad )
20:00 Söyleşi “Rakshan Banietemad”   Moderatör: Sabire Soytok
19.00 Sponsorlar Plaket Töreni ( Akşam yemeği eşliğinde )
******* Nemrut Dağı Gezisin 

16 Kasım Perşembe
19:00  Kırmızı Halı  Geçiş Töreni ( Nikah Sarayı )
20:00  Festival Kapanış Töreni  ( Nikah Sarayı )

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: 7. Malatya Uluslararası Film FestivaliBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 10 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017