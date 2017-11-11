TARİH/ YER
9 Kasım 2017 Perşembe
13:00 Konteynır Kent Ziyaret Beydağı Konteynır Kent
( Hülya Koçyiğit, ulusal ve uluslararası Onur Ödülü Konukları katılacak )
19:00 Kırmızı Halı Geçiş Töreni Nikah Sarayı
20:00 Festival Açılış Töreni Nikah Sarayı
10 Kasım Cuma
10:30 Huzurevi Film Gösterimi (Arama Motoru – Atalay Taşdiken 87 dk) ( Karakavak Mevki Özal Mah. No: 1 / A Merkez )
11:00 Malatya
Festival Ormanı Ağaç Dikme Töre Muhsin Yazıcıoğlu Parkı / Yeşilyurt
( Onur Ödülü Konukları, Sayın Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanımız adına kayısı fidanı dikme töreni )
11:30-13:15 Sanat Sokağı Gezisi / Fotoğraf Makinası Müzesi Gezi ( İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı Merkez )
13:30 Battalgazi
Belediyesi Film Gösterimi / Reis Bey – Mesut Uçakan 82 dk ) ( Battalgazi yeni hizmet binası )
17:00 Halit Refiğ Panel ( Katılımcılar: Hülya Koçyiğit, Gülper Refiğ, Ümit Ünal) ( Malatya Park Salon 10 )
18:00-19:30 Malatya Park Söyleşileri ( Emre Kızılırmak) ( Malatya Park )
18:30 Reis Bey Film gösterimi
20:00 Mesut Uçakan Söyleşi (Moderatör Nazif Tunç)
11 Kasım Cumartesi
10:30 Çocuk Esirgeme Kurumu Film Gösterimi Gösterim ( Sevgi Evleri )
10:00-14:00 Levent Vadisi Gezi, Sultan Suyu Harası Akçadağ
/ Malatya
15:00 Eve Dönüş Güney Kore Filmi
16:30 Güney Kore Panel (J.H. Lee ve Busan festivalinden su Won)
18:00 Malatya Park Söyleşileri “Murat Ünalmış” ( Malatya Park )
18:30-20:00 “Gülüşan” Film gösterimi ve Halil Ergün Söyleşi (Moderatör: Gökşen Aydemir)
19:00 Malatya Film Platform Açılış
12 Kasım Pazar
09:30-10:30 Film Platformu Juri ile Kahvaltı
13.30-15.30 Master Class: John Morrissey, Tony Kaye ( Moderatör: Alin Taşçiyan)
16:30-17.30 Söyleşi Turkcell TV+ ( Dijital Medya ve Tv Direktörü )
18:00 Gökhan Mumcu Malatya Park Söyleşisi ( Malatya Park )
18:30-20:00 Nacer Khemir film Gösterimi ve Söyleşisi
13 Kasım Pazartesi
12:30 Down Sendromlu Çocukların Minimalist Afişler Sergisi ( Malatya Park )
13:00 Engelsiz Gösterimler “Farkında Olmak/Gökkuşağı Okulu (10dk)
14 Kasım Salı
10:00-14:00 Aslantepe Ören Yeri – Kervansaray / Ulucami Gezisi ( Battalgazi )
10:30 Ya Tayr El Tayer Film Gösterimi ( Beydağı Konteynır Kent )
11.30-12.30 Söyleşi Yalçın Parmaksız/Beyazperde : Dijital Ortamda Film Pazarlama
13:30-16.00 Panel: Türkiye’de Arşivcilik ve Genel Arşiv Teknikleri
Moderatör: TRT Arşiv Daire Başkanı Tülay Altıparmak Katılımcılar: Derviş Zaim, Türkay Okan Salman, Nurettin İşveren
15:30-17:00 Rüya Film Gösterimi Ve Derviş Zaim Söyleşi (Moderatör: Ersin Aycan) (İnönü Üniversitesi)
15 Kasım Çarşamba
15:00 Film Gösterimi “ BUĞDAY”
17:15 Yönetmen Semih Kaplanoğlu Filmi ve Sinema üzerine söyleşi.
18.30 Mavi Yaşmaklı film gösterimi ( Rakshan Banietemad )
20:00 Söyleşi “Rakshan Banietemad” Moderatör: Sabire Soytok
19.00 Sponsorlar Plaket Töreni ( Akşam yemeği eşliğinde )
******* Nemrut Dağı Gezisin
16 Kasım Perşembe
19:00 Kırmızı Halı Geçiş Töreni ( Nikah Sarayı )
20:00 Festival Kapanış Töreni ( Nikah Sarayı )
HABER MERKEZİ
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!