MTV’ye gelen yüzde 40 oranındaki zamma tepki gösteren Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, zammı duyduğunda buna inanamadığını, hatta bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü kaydetti. Başkan Kutsal, vatandaşların sosyal medyadan, bakanlıklara çekeceği telgraflarla veya diğer kanallarla buna tepki göstermesinin gerekliliğini ifade ederek, “Dava açacağız. Yüzde 40 gibi bir oranın lafının bile geçmesi insanlara bir zulümdür” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) fiyatlarına yüzde 40 zam yapılacağı yönündeki açıklamasına Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal tepki gösterdi. BUSABAH gazetesine konuşarak Bakan Ağbal’ın açıklamasını değerlendiren Başkan Kutsal, yüzde 40’lık zammı ilk duyduğun da hiç inanamadığını, hatta şaka zannettiğini söyledi.

DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM

MTV’ye gelen yüzde 40’lık zammın çok yüksek olduğunu ifade eden Başkan Kutsal, “Ben böyle bir şey olacağına hiç ihtimal vermedim ama olmuş. Ben bunun için diyecek bir şey bulamıyorum. Bu ülkeyi zamla yönetmeye çalışıyorlar. Bu şekilde vatandaşa zulüm yapılıyor. Türkiye’de 7 milyon araç var. 7 milyon aracın sahibi 7 milyon kişiyi etkileyecek bir karar alınamaz. MTV’deki yüzde 40 oranındaki zam hangi araca gelirse gelsin çok yüksek bir rakam. Bu zammın özel araçlar için verileceği söyleniyor. Bu zam ticari araçlara da gelse çok büyük bir oran. Bugün memura yüzde 3,5+3,5 yani yüzde 7 oranında bir zam verildi. Bu nasıl vicdanlara sığar? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum” şeklinde konuştu.

“BU BİR KOMEDİ”

Bu zammın bir komedi olduğunu ileri süren Başkan Kutsal, “Söz konusu zammın uygulanıp uygulanmayacağı insanların göstereceği tepkiye bağlı. Eğer her şeyi kabullenirsek bir şey yapılamaz. Bu kadar yüksek bir oranda zam olmaz. Bu bir komedi. Buna dava açılması lazım. Biz de dernek olarak mutlaka bununla ilgili bir şeyler yapacağız. Dava açacağız. Vatandaşlarımızın sosyal medyadan, bakanlıklara çekeceği telgraflarla veya diğer kanallarla buna tepki göstermesi gerekiyor. Yüzde 40 gibi bir oranın lafının bile geçmesi insanlara bir zulümdür” ifadelerini kullandı.









MUTLU SARIGÜL