18 Temmuz 2017 Salı

MTTB meydanlarda olacak

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bizler milli ve manevi değerlerine sahip MTTB gençliği olarak, 15 Temmuz’da nöbete yine devam edeceğiz" dedi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:01
MTTB meydanlarda olacak

  MTTB Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, “15 Temmuz 2016 gecesi hain FETÖ terör örgütünün gerçekleştirmek istediği askeri darbe girişimi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu necip ve büyük milletin tarif edilemez cesareti ve vatan sevgisi ile ters tepmiştir. Bu kapsamda 100 yıldır bütün darbe ve askeri muhtıraları bil fiil yaşayan ve milli iradenin baltalandığı her dönemde en ön safta can vermek için meydanlarda olan Milli Türk Talebe Birliği gençliği olarak her daim hain kalkışmaların karşısına dikileceğimizden kimsenin şüphesi olmayacaktır. Bizler milli ve manevi değerlerine sahip MTTB gençliği olarak devletimizin yanında olmayı demokrasisine ve iradesine sahip çıkmanın verdiği gururla nöbet devam edip milletimizin yanında olacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz gecesi şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz” diye konuştu.

İHA
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