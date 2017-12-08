08 Aralık 2017 Cuma

MTSO’dan Kudüs kararına tepki

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Meclis Başkanı Sami Payza, ABD'nin Kudüs ile ilgili açıklamasını endişeyle karşıladıklarını belirterek, tepki gösterdi.

08 Aralık 2017 Cuma 11:31
MTSO’dan Kudüs kararına tepki

  Erkoç ve Payza'nın ortak yazılı açıklamasında, "ABD Başkanı Trump'ın göreve geldiği günden bu yana yersiz açıklamaları ile artık bardağı taşırmıştır. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa'nın yer aldığı Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanımak akıl dışı ve Siyonist bir düşüncedir. Bilinmelidir ki Kudüs nice peygamberin hatırasını barındıran kadim bir İslam şehridir. Kudüs, tarihten beri, farklılıklar içinde bir arada yaşama tecrübesinin en güzel örneğidir. Kudüs her bir Mümin’in canından, malından aziz bildiği mukaddes bir şehirdir. Kudüs sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayan Müslümanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ortak meselesidir. Kudüs’e yönelik ABD tarafından izlenen politikalar ve adım adım işgale yönelik sergilenen maksatlı hareketler asla kabul edilemez. ABD Başkanı Trump'ın, bu hamlesi ile dünyayı din savaşlarına sürüklemektedir. Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıması Müslümanlara olan kin ve nefretinin göstergesi olduğu gibi, aynı zamanda Hristiyanlara da olan ihanetinin belgesidir. ABD’nin bu sorumsuz davranışı, bölgede barış ve istikrar bakımından olumsuz yansımaları neden olacaktır. ABD Yönetimi’nin Kudüs’le ilgili sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyor ve kınıyoruz. Filistin halkının ve Kudüs’ün sonuna kadar yanındayız” denildi.



İHA
Anahtar Kelimeler: Meclis Başkanı Sami PayzaMalatya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin ErkoçBusabah

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