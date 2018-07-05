MTSO Kayısı toplantısı düzenlendi

Malatya’ya kayısı araştırması için gelen Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)’nda düzenlenen toplantıda kayısı üzerine bilgiler verdi.

MTSO 15 Temmuz Şehitleri Salonunda yapılan toplantıya, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ve kayısı üreticileri katıldı.

Toplantıdan önce konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya ekonomisinin can damarının kayısı olduğunu belirterek “Kayısı Malatya ekonomisine yaklaşık 300 ile 350 milyon dolar girdi sağlamaktadır. MTSO olarak AB Coğrafi İşaret Tescili için 2014 yılında başvuru yapmıştık şu an kayısımız AB Coğrafi İşaret Tescillidir. Türkiye’de Aydın incirinden sonra AB Tescili alan 2. ürün kayısıdır. Bunun tescilini de biz gerçekleştirmiş olduk. Malatya’nın marka ürünü olan kayısının AB’de tescil edilmesinin kayısının bilinirliğinin ve marka değerinin artması açısından önemli olduğunu düşünerek yaptığımız tescilin üyelerimiz tarafından öneminin bilinmesi için birçok çalışma yapacağız. Bu gün de bunlardan birini yapıyoruz. Ben toplantının hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Malatya’ya ikinci kez geldiğini ifade eden Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ise, “İlk gelişimde kayısı ağaçlarını görmedim ve içimde bir ukde kaldı. Tekrardan Malatya’ya gelip bir araştırma yapmak işitiyordum bugün bunun için buradayım. Bu organizasyonu yapan MTSO’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tekelioğlu konuşmasının ardından “Coğrafi İşaretler Türkiye Uygulamaları ve Malatya” konulu toplantıya geçti.

Tekelioğlu toplantıda kayısının marka değerinin yükseltilmesi ve AB tescilinin ilerleyen dönemlerde kayısıya ve üreticilere neler katacağını katılımcılara anlattı.