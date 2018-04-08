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MTSO'da kurul seçimleri yapıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurul delege seçimleri gerçekleştirildi. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilirken Meclis Başkanlığına Hasan Özkan seçildi. 

MTSO'da kurul seçimleri yapıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurul delege seçimleri gerçekleştirildi. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilirken Meclis Başkanlığına Hasan Özkan seçildi. 

08 Nisan 2018 Pazar 16:53
MTSO'da kurul seçimleri yapıldı

Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için 2 ayrı liste yarıştı. Seçimde Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 46 oy, Arif Aksoğan’ın listesi 24 oy aldı. Buna göre, Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Malatya TSO Başkanı seçilirken, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Cebrail Aldı, Özcan Dündar, Erel Karagöz, Mustafa Kırteke, Ömer Dinç, Celal Abbas Karaduman, Necdet Seçilmiş, Zekeriya Çelebi, Mehmet Gündüz ve Mahmut Boyraz getirildi. Malatya TSO Meclis Başkanlığı için ise 2 ayrı liste yarıştı. Seçim sonucunda Hasan Özkan’ın listesi 47 oy, Batuhan Demirel’in listesi 23 oy aldı. Buna göre, Meclis Başkanlığına Hasan Özkan seçilirken, Yüksel Hakan Er Meclis Başkan Vekili, Gökhan Gök Meclis Başkan Vekili, Mehmet Ayhan Altunok Divan Üyesi ve Mustafa Eroğlu Divan Üyesi oldu. 
Malatya TOBB Genel Kurul Delegeliği için ise, Yüksel Hakan Er, Selçuk Otlu, Selim Gültekin, Mahmuthan Kasap, Eyüp Tav, Ertuğrul Erçakı, Hikmet Yaşar ve Yaşar Bayındır seçilirken TSO Disiplin Kurulu Üyeliklerine de, Veysel Karaçay, Zeynal Taş, Kazım Aksoy, Suat Sürmeli, Mustafa Duyar ve Faruk Titiz seçildi. 
MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yapılan son seçimlerle TSO'da seçim sürecinin sonuçlandığını belirterek, "Sonucun Malatya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Artık ben yok, biz varız. Yeni mecliste Malatya'nın ve üyelerimizin sorunlarını tartışır olacağız. İnşallah hayırlı hizmetler üretiriz. Şehrin gelişmesine ve istikrarı için katkı sağlamaya çalışacağız. Kendi mesleğinde seçilen başarılı çok değerli arkadaşlarımız var. Bir çatı altında Malatya'nın sorunlarını tartışır olacağız. Çıkan sonucun Malatya'ya hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 08.04.2018 17:19
Anahtar Kelimeler:
Kurul Seçimleri YapıldıMTSO
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