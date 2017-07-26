MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, kayısının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi almasını değerlendirdi. Coğrafi İşaret Belgesi için MTSO olarak 2014 yılında müracaatta bulunduklarını kaydeden Erkoç, yoğun mücadeleler sonucu 7 Temmuz’da nihayet belgeyi aldıklarını söyledi. Türkiye'de Aydın incirinden sonra kayısının AB’den tescil alan ikinci tarım ürünü olduğunu anımsatan Erkoç, İşaret Belgesinin katma değer olarak üreticiye yansıması noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Coğrafi İşaret Belgesinin kayısıya büyük yararlar sağlayacağını anlatan Erkoç, “Bizim ürünümüz artık koruma altında, bundan sonra yapacaklarımız var, önümüzdeki süreçte kayısı ile ilgili atılacak adımlar var coğrafi işaret belgesinden dolayı. Öncelikle bir denetim mekanizmasını oluşturmamız lazım, başka coğrafyalarda üretilen kayısının Malatya kayısı ile karıştırılmaması noktasında bunun önüne geçmek için bir denetim mekanizması oluşturmamız lazım. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin öncülüğünde, İstanbul ve Ankara’da bir tanıtım programı düşünüyoruz. Yine ihracatçılarımızla bu noktada bir toplantı hazırlığı içerisindeyiz ve bilinçli üretici ortaya çıkartma noktasında da yine gayretlerimiz ve çabalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Şehirde yaşayan herkese ilerleyen dönemlerde büyük iş düştüğünü dile getiren Erkoç, "Bir taraftan seviniyoruz kayısımız Avrupa İşaret belgesini aldı diye ama diğer taraftan da kayısının fiyat istikrarını yakalamamız lazım. Kayısı Malatya’nın vazgeçilmezi, evet son dönemde sanayileşen bir şehir olmamıza rağmen, kayısıdan vazgeçmemiz mümkün değil. Yaklaşık 110 ülkeye kayısı ihracatımızı gerçekleştiriyoruz, ben burada bir kez daha 'İhracatçılarımızın emeğine, yüreğine sağlık' diyorum. Kayısıyı 110 ülkeye satıyorlar. Özellikle bu yıl kayısının bol olmasından dolayı, kayısı ihracatı yapan firmalarımızdan özellikle ricamız, üreticinin mağduriyetinin önüne geçme noktasında biraz daha fiyatı kırmama noktasında duyarlı hareket etmeleridir” dedi.

Malatya’da tüketiciden üreticiye kadar herkesin üzerine düşen görevler olduğunu aktaran Erkoç, “Bu görev şuuru içerisinde hareket edersek, biz kayısımızı istediğimiz noktaya taşırız. Övündüğümüz 350 milyon dolarlık ihracatımızı, çok kısa bir vadede belki 1 milyar dolarla çıkartabiliriz ama bunu sahiplenmemiz lazım, bunun sahibi de bütün Malatyalılar, sadece TSO değil, Malatya’nın tüm kurumları, üretici de dahil herkesin bu konuda hassas davranması lazım” diye konuştu.

İHA