01 Temmuz 2017 Cumartesi

MTSO Başkanı Erkoç:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen Üretim Reform Paketi ile ilgili olarak, “Paketi yerinde buluyoruz, bu düzenlemeler Türkiye'nin tekrar üretime dönmeye başladığının sinyalidir” dedi.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:10
MTSO Başkanı Erkoç:
  Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
MTSO 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonunda, Meclis Başkanı Sami Payza başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Mayıs ayının mizanı okunarak, oylandı. Mizan, oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak , “Etrafımız ateş çemberi, özellikle ülkemiz üzerinde oynan ciddi oyunlar var. İslam coğrafyasındaki sıkıntılar her geçen gün artıyor. Bu günlerin bir daha yaşanmaması için birbirimize gönlümüzü açmalıyız ve kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Ben bu vesile ile tüm İslam Aleminin geçmiş Ramazan Bayramını kutluyorum ve bu bayramın güzel şeylere vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Erkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen Üretim Reform Paketini değerlendirerek, paketi çok yerinde bulduklarını söyledi.
Erkoç,”Bu düzenlemeler Türkiye’nin tekrar üretime dönmeye başladığının sinyalidir. Nüfusu 80 milyona yaklaşan bir ülkenin üretmekten başka bir çaresi yoktur. Eğer güçlü bir Türkiye istiyorsak güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekir. İnşallah Üretim Reform Paketi ülkemiz için hayırlı olur” diye konuştu.
Malatya’nın ihracat rakamları
Başkan Erkoç, konuşmasında Malatya'nın ihracat rakamları hakkında da bilgiler vererek, “Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Malatya'nın 2017 yılı ilk 5 aylık ihracatı bir öncedeki yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik bir artış göstermiştir. Kuru kayısı yine ihracatta ön sırayı aldı. Buna göre 65 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 51 milyon dolar. Tekstil ve ham madde ihracatımız 9 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatı 7 milyon dolar, hububat ve bakliyat yağlı tohumları ve mamuller ihracatı da 5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.
İHA
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