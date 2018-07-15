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MTB Başkanı Özcan 15 Temmuz'da Milletimiz destan yazmıştır

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan 15 Temmuz darbe girişiminin 2 yıl dönümü dolayı basın açıklaması yaparak hain girişime tepki gösterdi.

MTB Başkanı Özcan 15 Temmuz'da Milletimiz destan yazmıştır

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan 15 Temmuz darbe girişiminin 2 yıl dönümü dolayı basın açıklaması yaparak hain girişime tepki gösterdi.

15 Temmuz 2018 Pazar 16:54
MTB Başkanı Özcan 15 Temmuz'da Milletimiz destan yazmıştır

Özcan ”Asil ve Aziz Türk Milletinin uçaklara tanklara ve mermilere karşı ölümü öldürme pahasına verdiği mücadelenin adıdır. Bu millet tarih boyunca nice tarifi imkansız destanlar yazmıştır. 15 Temmuz da ise; hain ve alçakça devletin içine sızmış. Küresel Siyonist güçlerin içerideki işbirlikçisi FETÖ terör örgütü ile planladığı, hain darbe girişimini büyük bir cesaret ve ferasetle bastırarak tarihe bir defa daha not düşmüştür" dedi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, ”Yıllarca bu ülkede milli iradeyi tahakküm altına almaya çalışan. Vesayetçi zihniyet ve onun işbirlikçileri artık şunu bilmelidir ki bu milletin Vesayetçilere ve Darbecilere karşı tahammülü kalmamıştır. Bunu bir daha aklından geçireceklere bu milletin vereceği ceza çok daha ağır olacağından hiç kimsenin endişesi olmasın. Dünya var oldukça bu topraklarda tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet Türk Milleti'nin vazgeçilmez düsturudur. Şair Mithat Cemal Kuntay'ın dizelerinde dediği gibi, Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu mücadelede hayatlarını bu vatan için kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah bu Aziz Millete bir daha böyle acılar yaşatmasın diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaOn Beş TemmuzTİCARET BORSASIRamazan ÖzcanDarbe Girişimi
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