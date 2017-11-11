Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre önceki gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş zam geldi. Zammın ardından fiyatları ortalama İstanbul'da 4,94 liradan 5,05 liraya, Ankara'da 5 liradan, 5,11 liraya, İzmir'de de 5,02 liradan 5,13 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Malatya’da ise bu zamlara ciddi anlamda tepkiler yağıyor.

HABER MERKEZİ