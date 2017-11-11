11 Kasım 2017 Cumartesi

Motorine 11 kuruş zam geldi

Motorinin litre satış fiyatına önceki gece yarısından itibaren 11 kuruş zam geldi.

11 Kasım 2017 Cumartesi 12:22
Motorine 11 kuruş zam geldi

  Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre önceki gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş zam geldi. Zammın ardından fiyatları ortalama İstanbul'da 4,94 liradan 5,05 liraya, Ankara'da 5 liradan, 5,11 liraya, İzmir'de de 5,02 liradan 5,13 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Malatya’da ise bu zamlara ciddi anlamda tepkiler yağıyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMotorin

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