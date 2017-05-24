Kaza, Gürün ilçesi Çardak mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden Gürün istikametine seyir halindeki Hüseyin Bulut (29) idaresindeki çapa motoruna Ömer Haspul (47) idaresindeki 38 SD 9436 plakalı otomobil arkadan çarptı.
MOTOR SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan çapa motorunun sürücüsü ağır yaralandı. Bulut, 112 sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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