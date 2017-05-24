24 Mayıs 2017 Çarşamba

Motora arkadan çarptı

Malatya’dan Gürün istikametine giden çapa motoruna, bir otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 10:58
Motora arkadan çarptı

  Kaza, Gürün ilçesi Çardak mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden Gürün istikametine seyir halindeki Hüseyin Bulut (29) idaresindeki çapa motoruna Ömer Haspul (47) idaresindeki 38 SD 9436 plakalı otomobil arkadan çarptı.

MOTOR SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
  Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan çapa motorunun sürücüsü ağır yaralandı. Bulut, 112 sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


İHA
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