Konuyla ilgili MOTAŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğunluğun olacağı öngörülen bölgelere ek seferler düzenleneceği, ek seferlerin yeterli olmayacağı düşünülen güzergahlar için de yedekte yeterli sayıda araç ve personelin hazır bekletileceği vurgulandı. Açıklamada, “Alınan tedbirler kapsamında Bayram dolayısıyla Şehir Mezarlığına ek sefer düzenleyeceğiz. Mezarlık ziyaretlerinde oluşacak yoğunluk göz önüne alınarak bayram arifesinde ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı güzergahına ek seferler yapılacaktır. Şehir Mezarlığı'na gidecek araçlarımız her 10 dakikada bir Araştırma Durağından kalkış yapacaktır. İhtiyaç halinde yedekte bekleyen araçlarımız takviye edilecektir” ifadelerine yer verilerek geri bildirimler için MOTAŞ Çağrı Merkezinin 502 2 502 numaralı telefonuna başvurulması gerektiği kaydedildi.

İHA