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MOTAŞ’IN BORCUNA 3 MİLYON LİRA ÖDEME

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, MOTAŞ’a sermaye artırımı yaptı. Bu kapsamda 3 milyon TL’lik bir ödeneğin söz konusu olduğu ve kurumun borcu, yeni araçların alımı için bu kararın verildiği bildirildi.

MOTAŞ’IN BORCUNA 3 MİLYON LİRA ÖDEME

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, MOTAŞ’a sermaye artırımı yaptı. Bu kapsamda 3 milyon TL’lik bir ödeneğin söz konusu olduğu ve kurumun borcu, yeni araçların alımı için bu kararın verildiği bildirildi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:31
MOTAŞ’IN BORCUNA 3 MİLYON LİRA ÖDEME

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Toplantısını yaptığı üçüncü oturumla tamamladı.

Dün saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan üçüncü oturuma Meclis Başkan Vekili Şahin Özer başkanlık etti.

KUDÜS'E SALDIRI KINANDI

Toplantıda Meclis Başkan Vekili Özer, Büyükşehir Belediye Meclisi olarak İsrail'in Kudüs'e yaptığı saldırıyı kınadıklarını, Müslümanlara yönelik yapılan her türlü terör saldırısının bir an önce bitmesi gerektiğini belirterek,  Ramazan ayının tüm Müslüman âlemine barış ve huzur getirmesini diledi.

BAĞIMSIZ BÖLÜM KİRAYA VERİLDİ

Meclis Başkan Vekili Şahin Özer’in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan; bakım ve onarımı 2025 yılına kadar Büyükşehir Belediyesine devredilen Cazibe ve Kültür Merkezi (Kerpiç Evler) içerisinde bulunan ve restoran - kafe olarak hizmet verecek bağımsız bölümün Kültür A.Ş'ye kiraya verilmesi kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda boşalan üyeliğe Ramazan Yakıcı seçildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısını, 13 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te yapmayı kararlaştırdı.

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediye MeclisiMOTAŞ
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