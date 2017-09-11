30 DAKİKADA BİR KALKACAK
Bu kapsamda MOTAŞ, 2E isminde yeni bir güzergah açarak vatandaşların hizmetine sunacak. Devamlı olarak hizmet ağını genişlettiklerini ve hizmet kalitesini üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını belirten MOTAŞ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“11 Eylül 2017 tarihinden itibaren 2E kodlu yeni bir hat açıyoruz. Merkez üniversite durağından 30 dakikada bir kalkacak olan araçlarımız, MAŞTİ-Bostanbaşı-Galericiler Sitesi-Yakınkent-Manas Evleri güzergahını takip edecektir.”
YENİLİKLER GELECEK
Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerle toplu taşımada zirveyi hedeflediklerinin belirtildiği açıklamada ayrıca, üniversite öğrencilerine yönelik ulaşımda bazı yeniliklerin yapılacağı ile ilgili müjdelerin verileceği de ilave edildi.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!