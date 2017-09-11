11 Eylül 2017 Pazartesi

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MOTAŞ, yeni güzergah açıyor

Malatya’nın toplu ulaşımının büyük çoğunluğunu yürüten MOTAŞ, yeni dönemde yeni hatlar açarak hizmet alanını genişletmeyi amaçlıyor.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:27
MOTAŞ, yeni güzergah açıyor
2017-2018 Eğitim ve Öğretim dönemiyle ilgili bir dizi önlem alan MOTAŞ, yolcu yoğunlunun oluştuğu bölgelerin sefer aralıklarını yeniden düzenlerken, talepler doğrultusunda yeni hatlar da açıyor.

30 DAKİKADA BİR KALKACAK

Bu kapsamda MOTAŞ, 2E isminde yeni bir güzergah açarak vatandaşların hizmetine sunacak. Devamlı olarak hizmet ağını genişlettiklerini ve hizmet kalitesini üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını belirten MOTAŞ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“11 Eylül 2017 tarihinden itibaren 2E kodlu yeni bir hat açıyoruz. Merkez üniversite durağından 30 dakikada bir kalkacak olan araçlarımız, MAŞTİ-Bostanbaşı-Galericiler Sitesi-Yakınkent-Manas Evleri güzergahını takip edecektir.”

YENİLİKLER GELECEK

Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerle toplu taşımada zirveyi hedeflediklerinin belirtildiği açıklamada ayrıca, üniversite öğrencilerine yönelik ulaşımda bazı yeniliklerin yapılacağı ile ilgili müjdelerin verileceği de ilave edildi.

HABER MERKEZİ
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