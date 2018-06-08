MOTAŞ'tan Kadir Gecesi jesti...

MOTAŞ, Kadir Gecesi’nde düzenlenecek olan programlara katılımda sıkıntı yaşanmaması için tüm hatların son hareket saatlerinin 01: 00’e kadar uzatıldığını duyurdu.
MOTAŞ facebook üzerinden de paylaşımda bulundu.
busabahmalatya.com
Hilal Demirtaş
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri A.Ş. (MOTAŞ), 10 Haziran Kadir Gecesi’nde otobüslerin son hareket saatlerinin uzatılacağını duyurdu.
MOTAŞ, Kadir Gecesi’nde düzenlenecek olan programlara katılımda sıkıntı yaşanmaması için tüm hatların son hareket saatlerinin 01: 00’e kadar uzatıldığını duyurdu.
MOTAŞ facebook üzerinden de paylaşımda bulundu.
busabahmalatya.com
Hilal Demirtaş