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MOTAŞ'tan Kadir Gecesi jesti...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri A.Ş. (MOTAŞ), 10 Haziran Kadir Gecesi’nde otobüslerin son hareket saatlerinin uzatılacağını duyurdu.

MOTAŞ'tan Kadir Gecesi jesti...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri A.Ş. (MOTAŞ), 10 Haziran Kadir Gecesi’nde otobüslerin son hareket saatlerinin uzatılacağını duyurdu.

08 Haziran 2018 Cuma 16:15
MOTAŞ'tan Kadir Gecesi jesti...

MOTAŞ, Kadir Gecesi’nde düzenlenecek olan programlara katılımda sıkıntı yaşanmaması için tüm hatların son hareket saatlerinin 01: 00’e kadar uzatıldığını duyurdu.

MOTAŞ facebook üzerinden de paylaşımda bulundu.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMOTAŞKadir GecesiSeferler
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