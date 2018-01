Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü polisleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda verilen seminer iki gün sürdü. Eğitimde slayt eşliğinde ve kaza anlarından farklı görsellerle trafiğin insan hayatındaki yeri ve buna karşı alınacak tedbirler anlatıldı. İnsanın olduğu yerde trafiğin de olacağının vurgulandığı sunumda trafikte kazalara sebep olmamak ve meydana gelebilecek kazalara engel olmak için alınması gereken önlemler aktarıldı. Bir sürücünün öncelikle aracının dış ve iç kontrollerini yaptıktan sonra aracının kapısını açması ve araca bindikten sonra sürücü koltuğunu ve aynaların ayarlarını kendisine göre yaparak aracını ‘sabır’ vitesine takıp yola çıkması gerektiği anlatıldı.

Sunumda araç kullanırken güvenli sürüş tekniklerini uygulayan sürücülerin kaza yapma riskinin çok az olduğunun gözlendiği ifade edilerek uykusuz, dikkatsiz ve sinirli araç kullanan sürücülerin de kaza yapma risklerinin çok yüksek olduğunun görüldüğü aktarıldı. Trafik keşmekeşi ve kaza risklerine karşı en büyük çözümün sabır olduğu belirtilerek kaza anında ve sonrasında kavga ederek hiç bir sorunun çözülmeyeceği kaydedildi. Semineri değerlendiren MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, Türkiye’de meydana gelen kaza ve bu kazalarda verilen can kaybı ile yaralanma ve maddi hasarlarla ilgili istatistikî bilgiler paylaştı.

“YÜZDE 48 DÜŞÜŞ SAĞLADIK”

MOTAŞ Genel Müdürü Tamgacı, "2016 yılı TÜİK verilerine göre, yurt genelinde yıl içerisinde toplam 418 bin 167 kaza meydana geldi. Bunların 6 bin 347’si ölümlü kaza olarak gerçekleşti. Bu kazalardan toplam 7 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Yine 228 bin 39 maddi hasarlı kazada 303 bin 812 kişi yaralandı. Her yıl ortaya çıkan bu sonuç savaştan çıkan bir ülkenin neredeyse kayıplarına denk rakamlardır. Ülke genelinde bir önceki yıl olan 2015 yılına göre meydana gelen kaza sayısı ve bu kazalardaki kayıp ve yaralı sayısında her ne kadar bir düşüş görünse de bu yeterli değildir. Bu sayıyı en aza indirmek için açılan yeni yollar, trafik işaret ve işaretçilerinin yanında sürücü eğitimleri de büyük bir öneme sahiptir. Eğitim durumu arttıkça, trafik akışının olduğu yollar düzeldikçe inanıyoruz ki meydana gelen kazalarda da belli bir düşüş sağlanacaktır. Malatya’nın toplu taşımasını yürüten şirketimiz, belli periyodlarla değişik konularda eğitimler veriyor. Verdiğimiz eğitimlerle birlikte sürücülerimizin karıştığı kaza sayısında her yıl belli bir düşüş sağlanmıştır. 2015 yılında karıştığımız kaza sayısını 2016 ile kıyasladığımızda yüzde 13 bir düşüşün sağlandığını görüyoruz. Yine 2015 yılı ile 2017’nin kaza sayısını kıyasladığımızda yüzde 48 bir düşüşü yakaladığımızı görüyoruz. Personelimizin karıştığı kaza sayısında iyi bir düşüş sağlansa da bunu yeterli görmüyoruz. Bu rakamı daha da aşağıya çekmeyi hedefliyoruz. Yolcularımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini yükseltmek ve kaza oranlarını en aza indirmek için personel eğitimlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

İHA