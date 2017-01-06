MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, merkezin 7/24 hizmet vereceğini ifade ederek, toplu taşıma araçlarının sahadaki hareketlerinin bu merkezden izlenmek suretiyle, başlangıç ve kontrol noktalarından online olarak takip edileceğini kaydetti.

WHATSAPP HATTI

Tamgacı ayrıca, “Ayrıca GSM Telsiz altyapısı üzerinden araçlarımızla anlık olarak haberleşme sağlanırken, araçlarımızdaki LED bilgilendirme ekranları da yenilenerek, son dakika gelişmeleri ve acil durum bildirimleri bu ekranlarımız üzerinden yapılabilecektir” açıklamalarında bulundu ve ekledi, “Kontrol Merkezimiz bünyesinde Çağrı Merkezimizi de kurarak hizmete sunduk. Vatandaşlarımız artık toplu taşıma hizmetlerimiz ile ilgili dilek, temenni ve şikâyetlerini Çağrı Merkezimizin 0 422 502 25 02 numaralı telefon hattı üzerinden bildirebilirler. Ayrıca, 0 552 502 25 02 numaralı Whatsapp hattı üzerinden de bize ulaşabilecekler ”





İŞLEMLER BİR TELEFONLA YAPILABİLECEK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da MOTAŞ Kontrol ve Çağrı Merkezinin hizmete girmesi üzerine bazı açıklamalarda bulundu. Başkan Çakır, “Büyükşehir Belediyemiz MOTAŞ Trambüs Bakım ve Kontrol Merkezi bünyesinde oluşturduğumuz Kontrol Merkezindeki ekranlarımız vasıtasıyla ana durak noktaları anlık izlenebilecek, sürücülerden gelen bilgiler doğrultusunda araçlar ve donanımları ile ilgili arıza kaydı oluşturma ve arızalı aracın bakımı için yönlendirmesi sağlanabilecektir” ifadelerini kullandı.

MOTAŞ Çağrı Merkezi ile birlikte, vatandaşlardan gelen her türlü soruya anlık cevap verilebileceğini ve beklenen durağa en yakın otobüs bilgisi, güzergâh bilgisi hareket saatleri vb. bilgilendirme işlemlerinin bir telefonla yapılabileceğini belirten Ahmet Çakır , ”Merkeze gelen sürücü hataları ve yaşanabilecek olumsuzluklar araç içerisindeki sisteme bağlanılarak anlık olarak izlenebilmektedir. Böylece hatalara müdahale süresi azami kısaltılmış ve hizmet kalitesi yükseltilmiş olacaktır. Vatandaşlarımızın bu konudaki bildirimleri kurumumuza yön verecektir. Azami verimlilik için bu gereklidir” şeklinde konuştu.

İHA