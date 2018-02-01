MORALLER ÇOK YÜKSEKTİ

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş başta olmak üzere Genel Başkan yardımcıları, Malatya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis Sağlık Sen Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri yaklaşık 100 araçlık bir konvoyla Kilis Öncüpınar ve Gülbaba sınır kapısında görev yapan Mehmetçiği ve sağlık çalışanları ziyaret etti.

Ziyarette Malatya’yı temsil eden Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, izlenimlerini BUSABAH gazetesine paylaşarak önemli açıklamalarda bulundu. Genel Başkanları Metin Memiş’le birlikte sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini belirten Başkan Bingöl, ziyaret esnasında sağlık çalışanlarıyla birlikte güvenlik güçleriyle de beraber olduklarını söyledi.

ÇOK MEMNUN OLDUK

Müdahaleden önce ciddi bir moral kaybının olduğunu dile getiren Başkan Bingöl, “Öncüpınar Sınır Kapısı’na, hassa bölgesine, Buseya Dağı’nın bulunduğu kısma gittik. Burada bulunan Mehmetçiklerimiz ve sağlık çalışanlarımızla görüştük. Bunların moral ve motivasyonlarının üst düzeyde olduğunu gördük. Vatandaşlarımızın da moralleri çok yüksekti. Biz bunları gördükten sonra çok memnun olduk. Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce Kilis halkı ve sağlık çalışanlarında ciddi bir motivasyon kaybı vardı. PKK/PYD terör örgütü tarafından sık sık top atışları gerçekleştiriliyordu. Dolayısıyla bu da halkı ve çalışanları ciddi anlamda sıkıntıya sokuyordu” diye konuştu.

MORALİNİN CİDDİ BİR ŞEKİLDE ARTTIĞINI GÖZLEMLEDİK

Operasyondan sonra başta güvenlik güçleri olmak üzere sağlık çalışanları ve halkın morallerinin yükseldiğine dikkat çeken Başkan Bingöl, “Müdahaleden sonra halkın, sağlık çalışanlarının ve askerimizin moralinin ciddi bir şekilde arttığını gözlemledik. Havaların güzel olması, güneşli ve sıcak olmasından dolayı da bölgede vatandaşlarımız bağında, bahçesinde budama işlemleri yapıyorlardı. Herkes görevinin başında işlerine devam ediyorlardı. Gerçekten moral ve motivasyonlar çok yüksekti” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com