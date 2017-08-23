23 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Mobil Huzur Ekibi, dilencileri topluyor!

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelinden oluşan Mobil Huzur Ekibi, vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmıyor. Özellikle cami ve hastane önlerinde dilencilik yapan şahıslara yasal işlem uygulayan ekipler, ayrıca trafik akışının yoğun olduğu kavşaklarda dilencilik yapan çocuklar ile mendil satan çocukları da bulundukları yerlerden alıp, gerekli işlemlerin ardından ailelerine teslim etti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:15
Mobil Huzur Ekibi, dilencileri topluyor!

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte çalışmalarını sıklaştıran Mobil Huzur Ekibi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs durakları, hastaneler, marketler ve camii önlerini mesken tutan dilencilere ve sokakta çalıştırılan çocuklara karşı denetim yaptı. Dilencilere ve sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde özellikle cami ve hastane önlerinde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu’nun 33’üncü maddesi gereğince yasal işlemler uygulandı.

ÇOCUK SATICILARA PRİM VERMEYİN

 Mobil Huzur Ekipleri ayrıca trafik akışının yoğun olduğu kavşaklarda dilencilik yapan çocuklar ile mendil satan çocukları da bulundukları yerlerden alıp, gerekli işlemlerin ardından ailelerine teslim etti.

Mobil Huzur Ekibi yetkilileri; dilencilerin, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek menfaat sağladıklarını belirterek; “Gerçek ihtiyaç sahiplerine devletimiz ilgili kurumları aracılığı ile gerekli yardımları yapmaktadır. Vatandaşlarımızın özellikle sokaklarda duygu istismarı yolu ile dilenenlere ve çocuk satıcılara prim vermemeliler” uyarısında bulundu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya