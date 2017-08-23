Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte çalışmalarını sıklaştıran Mobil Huzur Ekibi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs durakları, hastaneler, marketler ve camii önlerini mesken tutan dilencilere ve sokakta çalıştırılan çocuklara karşı denetim yaptı. Dilencilere ve sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde özellikle cami ve hastane önlerinde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu’nun 33’üncü maddesi gereğince yasal işlemler uygulandı.

ÇOCUK SATICILARA PRİM VERMEYİN

Mobil Huzur Ekipleri ayrıca trafik akışının yoğun olduğu kavşaklarda dilencilik yapan çocuklar ile mendil satan çocukları da bulundukları yerlerden alıp, gerekli işlemlerin ardından ailelerine teslim etti.

Mobil Huzur Ekibi yetkilileri; dilencilerin, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek menfaat sağladıklarını belirterek; “Gerçek ihtiyaç sahiplerine devletimiz ilgili kurumları aracılığı ile gerekli yardımları yapmaktadır. Vatandaşlarımızın özellikle sokaklarda duygu istismarı yolu ile dilenenlere ve çocuk satıcılara prim vermemeliler” uyarısında bulundu.

HABER MERKEZİ