Miting yağmurla son buldu

Erdoğan mitingini şu sözlerle sonlandırdı:

“Partimizi kurduktan 16 ay sonra bizi iktidar yaptınız. 24 Haziran’da ‘güçlü meclis, güçlü hükümet’ diyor muyuz?

Vakit Malatya vakti, vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

Aynı şekilde bizim 4 Rabia’mız var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. 22 günde Malatya’yı köylere kadar kapı kapı dolaşacağız.”

Erdoğan sözlerinin ardından halkı selamladı.