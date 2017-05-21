Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gösteri, koro, şiirler, drama gösterisi, İngilizce sunumlar, oratoryo, halk oyunları gibi etkinlikler ile devam etti. Gösterinin sonunda sınıf öğretmenleri miniklere okuma belgelerini dağıttı.

Okuma Bayramında bir konuşma yapan okul kurucu müdürü Rıfat Yücel, "Öğrencilerimiz yıl boyunca müfredat dersleri dışında satranç, halk oyunları, İngilizce, drama, müzik dersleri aldılar. Sene sonunda ise almış oldukları eğitimin karşılığını en güzel biçimde sergilediler. Okuma-yazma bilmenin heyecanı ile eğitim döneminin sonuna gelen miniklerimizi kutluyor, öğretmenlerimize ve velilerimize desteklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum’’ diye konuştu.

İHA