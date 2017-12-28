Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları'nda açılan Nezaket Okulları'ndan bir grup minik öğrenci, Yeni Cami yanında açılan Kudüs’le Dayanışma Çadırı’nın misafirleri oldu. Meşale Derneği ve İYİLİKDER tarafından kurulan çadırı gezip sergilenen fotoğrafları inceleyen öğrenciler, kendilerinin yaptıkları Mescid-i Aksa resimlerini de çadıra astılar.

Öğretmenleri nezaretinde ziyaretlerini gerçekleştiren öğrenciler daha sonra Kudüs’e destek mesajları verdiler. Öğrenciler, topluca dua ettiler.

HABER MERKEZİ