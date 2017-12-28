28 Aralık 2017 Perşembe

MİNİKLERDEN KUDÜS’E DAYANIŞMA MESAJI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Nezaket Okulları öğrencileri Kudüs’le Dayanışma Çadırını ziyaret etti. Kendilerinin yaptıkları Mescid-i Aksa resimlerini hediye eden minikler, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın yanındayız" dediler.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:47
MİNİKLERDEN KUDÜS’E DAYANIŞMA MESAJI

  Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları'nda açılan Nezaket Okulları'ndan bir grup minik öğrenci, Yeni Cami yanında açılan Kudüs’le Dayanışma Çadırı’nın misafirleri oldu. Meşale Derneği ve İYİLİKDER tarafından kurulan çadırı gezip sergilenen fotoğrafları inceleyen öğrenciler, kendilerinin yaptıkları Mescid-i Aksa resimlerini de çadıra astılar.

Öğretmenleri nezaretinde ziyaretlerini gerçekleştiren öğrenciler daha sonra Kudüs’e destek mesajları verdiler. Öğrenciler, topluca dua ettiler.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMiniklerKudüsDayanışmaMesaj

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