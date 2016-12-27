Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri tarafından Suriye’nin Halep kentine gönderilmek üzere hazırlanan bir tır dolusu gıda ve barınma malzemesi yola çıktı.

KATKILARI OLDU

Okul bahçesinden düzenlenen törene Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İHH Malatya Temsilcisi Ömer Derin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Şahin Karahan, öğrenciler ve velileri katıldı. Törende bir konuşma yapan Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Malatya'mızdan da sürekli yardım TIR’ları gidiyor. Bugün de yine Büyükşehir Belediyemizin önünden kalkacak TIR’lara Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerimizin de katkıları oldu. Öğrencilerin topladığı bir tır yardım malzemesi toplandı, Halep’teki ihtiyacı olan insanlara gönderilecek. Bu çalışmada yer alan okulumuzun öğrencilerinin velilerine, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve İHH yetkililerine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma oldu” dedi.

SURİYE’DE İNSANLIK ÖLMESİN

Suriye’de yaşanan savaş ortamında milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğünü anımsatan İHH Malatya Temsilcisi Ömer Derin, “Bu güzel çocuklarımız sınırın diğer tarafında da olsa bir çocuk ağlıyorsa canı yanıyorsa biz onu hissederiz dediler ve bir TIR yardım malzemesi toplayıp gönderiyorlar. İnşallah büyüklere örnek olur. Türkiye’den yapılan yardımlarla gönlümüzün kalbimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Suriye’de savaşı çıkaran büyükler bu çocukların ağlamasına artık sebep olmazlar ve bir an önce bu savaşı durdurur çocuklarda mutlu ve huzurlu yaşarlar. Suriye’de insanlık ölmesin artık ”şeklinde konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK