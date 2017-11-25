25 Kasım 2017 Cumartesi

Minikler, öğretmenlerini sevindirdi

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm Türkiye'de ve Malatya'da çeşitli etkinlikler, konferanslar ve panellerle kutlandı. Anaokuluna giden minikler de öğretmenlerini sevindirdiler.

25 Kasım 2017 Cumartesi 11:24
Minikler, öğretmenlerini sevindirdi

  Yıllardır kalıplaşmış, vazgeçilmezlerden olan öğrencilerin öğretmenlerine bu güzel günde hediye, çeşitli şiirler ve yazıların yazıldığı kağıtları vermeleri bilinen en güzel örnek olarak karşımıza çıkıyor. Dün bu güzel örneği Malatya Kemal Özalper İlköğretim Okulu'ndaki anaokulu öğrencileri öğretmenlerine yaşattılar.

Kemal Özalper İlköğretim Okulu'nda anaokulu öğretmeni Murat Bozkurt, öğrencilerinden gelen çiçek ve hediye ile gününü en güzel şekilde kutlayan öğretmenlerden biri oldu.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah

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