Yıllardır kalıplaşmış, vazgeçilmezlerden olan öğrencilerin öğretmenlerine bu güzel günde hediye, çeşitli şiirler ve yazıların yazıldığı kağıtları vermeleri bilinen en güzel örnek olarak karşımıza çıkıyor. Dün bu güzel örneği Malatya Kemal Özalper İlköğretim Okulu'ndaki anaokulu öğrencileri öğretmenlerine yaşattılar.

Kemal Özalper İlköğretim Okulu'nda anaokulu öğretmeni Murat Bozkurt, öğrencilerinden gelen çiçek ve hediye ile gününü en güzel şekilde kutlayan öğretmenlerden biri oldu.

SELAHATTİN BAYRAK