Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi, okul öncesindeki çocuklara psikomotor ve koordinasyon eğitimleri vermeye devam ediyor. Eğitim merkezinde, ana okullarındaki öğrencilerin programlı olarak merkezden yararlandırılmasının yanı sıra bir yetenek yarışması etkinliği de başlatıldı. 2016-2017 eğitim öğretim yılı başından Nisan ayına kadar merkezde eğitim gören 30 okuldan bin 800 öğrenci arasından yapılan ön elemeyle 125 kişi seçildi. Bu öğrenciler arasından da 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak elemeyle 30 finalist belirlenecek. Etkinlik için hazırlanan zorlu parkurda minikler, adeta fiziksel ve güç gösterisi yapıyor. Etkinlikle, uzman eğitimcilerin belirlediği sportif hareketleri en doğru ve en hızlı şekilde tamamlayan öğrenciler derecelendiriliyor. Kızlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen etkinlik sonunda yapılacak final programında her iki kategorinin ilk 3’ü belirlenecek. Final programı 26 Nisan Çarşamba günü saat 13.30’da düzenlenecek.

Ödüller

Minik yetenekler yarışıyor etkinliğine katılan 125 öğrencinin tamamına katılım belgesi verilecek. Her iki kategorinin ilk 3’üne satranç takımı, boyama kitabı ve resim kalemleri hediye edilecek. Ayrıca her iki kategoride ilk üçe giren minikler, Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezindeki yaz eğitiminde profesyonel modül eğitimi programına girmeye hak kazanmış olacak.

İHA