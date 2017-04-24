23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 97. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında dün Vali Mustafa Toprak, koltuğunu Vali Galip Demirel Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Azra Çöpatlamaz’a teslim etti. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kakoltlay, Vali Galip Demirel Ortaokulu Müdürü Hamit Kapan ve Türkçe öğretmeni Nihan Ünlüsoy yer aldı.

Sözlerine Vali Mustafa Toprak’a teşekkür ederek başlan Minik Vali Çöpatlamaz, temsil ettiği tüm çocuklar adına bu özel günü kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e çok teşekkür ettiğini söyledi.

SAYGIYLA ANIYORUM

Konuşmasında şehit ve gazileri de unutmayan Minik Vali Çöpatlamaz, “Vatanımızın birliği ve beraberliği için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, uzuvlarını veren ve yaralanan gazilerimizi buradan saygıyla anıyorum. Bizler bugünün küçükleri yarının büyükleri olarak atalarımızın bizlere emanet ettiği vatanımızı ve kutsal değerlerimizi şehit ve gazilerimizden aldığımız cesaretle canımız pahasına sonsuza kadar koruyacağız” diye konuştu.

GAZETECİLERİN SORULANI DA YANITLADI

Yeni görevini aldığı andan itibaren İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı’ya, Vali Galip Demirel Ortaokulu’nun sınıflarında eksikliği bulunan etkileşimli tahtaların tamamlanması ve okula Z-Kütüphanesi kurulması talimatını veren Minik Vali Çöpatlamaz, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin tekli eğitimle ilgili sorusuna Minik Vali Çöpatlamaz, gelecek yıl ikili eğitimden tekli eğitime geçilmesinin yararlı olacağını, okul ve derslik sayısının artırılması gerektiğini, böylece kalabalık sınıflarda öğrencilerin daha verimli eğitim-öğretim göreceğini dile getirdi.

Ziyaretten ve temsili olarak koltuğunu Minik Vali Çöpatlamaz’a devretmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak ise teşekkür ederek ziyaretçilerine çeşitli hediyeler verdi.













MUTLU SARIGÜL