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Minik Öykü sağ bulunamadı

Malatya’da üzücü bir olay yaşandı. Darende ilçesinde sulama kanalına düşen iki çocuktan biri Öykü Karagülle hayatını kaybetti.

Minik Öykü sağ bulunamadı

Malatya’da üzücü bir olay yaşandı. Darende ilçesinde sulama kanalına düşen iki çocuktan biri Öykü Karagülle hayatını kaybetti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02
Minik Öykü sağ bulunamadı

Su kanalının önünde oynayan ve yaşları 2 olan Ensar İsmail Çınar ile Öykü Karagülle kanala düştü. Kanalın yanındaki bahçede çalışma yapan bir çiftçi durumu fark eder etmez kanala atladı. Ensar İsmail Çınar’ı düştüğü yerin biraz ilerisinde bulan ve sudan çıkaran çiftçi, Öykü'yü bulmak için seferber oldu.  

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Öykü'nün cansız bedenini olay yerinin 1 km ilerisinde Tohma Çayı üzerinde bulunan Nadir Köprüsü’nün ayaklarının birinin altında ölü olarak buldu. Sağlık ekipleri küçük çocuğun cansız bedenini morga kaldırdı. Hastaneye sevk edilen Ensar İsmail Çınar’ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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MalatyaDARENDE İLÇESİSulama KanalıÖykü Karagülle
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