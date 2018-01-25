MİNİK KIZ MEHMETÇİK İÇİN DUA ETTİ

Ailesiyle birlikte umre ziyareti için kutsal topraklara giden Zaynep Fatma, Kabe-i Muazzama’da yaptığı duada ülkesini, milletini, Türk askerlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı unutmadı. Duasına “Vatanımı bölmek isteyenlere fırsat verme” diye başlayan ve tüm ülkenin duygularına tercüman olan küçük Zeynep, Allah’tan Afrin’de terör örgütleri ile savaşan Türk askerini korumasını diledi.

‘Dede’ diye hitap ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de dua eden Zeynep Fatma'nın, "Amin" diyerek noktaladığı dua görenleri duygulandırdı. busabahmalatya.com

