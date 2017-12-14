Elazığ’da yaşayan Hanifi (32) ve Hatice (22) Çapan çiftinin ikinci çocukları İkranur, 15 bin kişide bir görülen Glokom hastalığı ile dünyaya geldi. Çiftçilik ile uğraşan ve maddi durumu olmayan aile, kızlarının görmesi için yetkililerden destek bekliyor.

İLK AMELİYAT MALATYA’DA YAPILDI

Tedavi için il il dolaşan aile, bir aylık kızlarını Malatya’da ameliyat yaptırdı. Göz tansiyonu düşmesine rağmen yine de göremeyen ve göz sinirlerinde hasar olduğu tespit edilen İkranur, tedavi için Ankara’ya sevk edildi. Çiftçilik ile uğraşan ve maddi durumu olmayan baba Hanifi Çapan, kızının görmesi için yetkililerden destek bekliyor.

15 BİN KİŞİDE BİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Kızının Glokum hastalığı ile doğduğunu belirten baba Hanifi Çapan, “Bu 15 bin kişide bir görülen bir hastalıkmış. Doğduğunda buradan Kahramanmaraş'a sevk ettiler. Orada bu ameliyatı yapamayacaklarını söylediler ve Malatya’ya sevk ettiler. Orada Dr. Penbegül Fırat ameliyat yaparak göz tansiyonun düşürdü. Ama çocuğumun gözleri açılmadı. Gözün arkasında sinirlerde hasar varmış. Bugün de başka bir hastaneye gittik ve orası da bizi Ankara’ya sevk etti. Devletimizden yardım istiyoruz” sözlerini kaydetti.

Bakmakla yükümlü olduğu anne ve ablası da olduğunu dile getiren Çağan, “Köylüyüz ve herhangi bir ek gelirimiz yok. Artık kendimiz altından çıkamıyoruz. Kızımızın görmesini istiyoruz. Seslendiğimiz zaman sağına soluna bakıyor. Devletimizin el uzatmasını istiyoruz. Kaza geçirdim ve gözümde sıkıntı var. O yüzden çalışamıyorum ve iş bulamıyorum” diye konuştu.

İHA