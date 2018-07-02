Minik Enes'in karaciğeri umut oldu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Efsus Turan Mahallesi'nde oturan 22 aylık Enes Dede, 21 Haziran günü ikinci kattaki evin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakıma alınan 22 aylık Enes Dede’nin 29 Haziran’da beyin ölümü gerçekleşti.

Çocuklarını kaybeden Ahmet ve Sonay Dede çifti, Enes'in organlarını bağışlama kararı aldı. Minik Enes'ten alınan karaciğeri, organ nakli bekleyen çocuğa nakledilmek üzere Malatya'ya gönderildi. Enes Dede'nin cenazesi Afşin Ulu Cami'de kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa defnedildi.

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